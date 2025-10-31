Mổ triệt căn ung thư vú kết hợp tái tạo ngực

TP HCMChị Thư, 44 tuổi, có khối u ở ngực phải không đau hay sưng, bác sĩ chẩn đoán ung thư vú và phẫu thuật triệt căn kết hợp tái tạo vòng một.

Ban đầu kết quả chọc hút (FNA) cho thấy chị Thư âm tính với ung thư. Tuy nhiên sau ba tháng u không tiêu biến, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, sinh thiết lõi kim xác định ung thư biểu mô xâm nhập dạng tiểu thùy (ung thư vú phải giai đoạn sớm). Ảnh chụp MRI và nhũ ảnh cho thấy khối u ở ngực phải không di căn, ngực trái không bất thường.

ThS.BS CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, chỉ định sinh thiết hạch gác cửa bằng kỹ thuật ICG, đoạn nhũ phải tiết kiệm da và tái tạo ngực tức thì bằng vạt cơ thẳng bụng (TRAM). Trước mổ, người bệnh được gây mê toàn thân và tiêm một lượng nhỏ thuốc nhuộm huỳnh quang ICG (Indocyanine Green) quanh nhũ hoa. Sau khi tiêm, thuốc theo dòng bạch huyết đến hạch đầu tiên tiếp nhận dẫn lưu từ khối u - gọi là hạch gác cửa. Dưới camera hồng ngoại gần, hạch này phát sáng màu xanh lục, giúp bác sĩ nhìn rõ đường đi của mạch bạch huyết và xác định chính xác vị trí cần lấy mẫu.

Bác sĩ Tấn (phải) phẫu thuật cho bệnh nhân Thư. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Mẫu được lấy ra gửi xét nghiệm nhanh kết quả dương tính, tế bào ung thư đã di căn hạch, đồng nghĩa chị Thư phải nạo vét toàn bộ hạch nách, ngăn nguy cơ tái phát. Êkíp bóc tách khối u cho chị Thư, lấy vạt da - cơ bụng dưới tái tạo tuyến vú (vạt TRAM), phục hồi thành bụng bằng lưới nhân tạo và đặt hai ống dẫn lưu hút áp lực âm nhằm tránh tụ dịch.

Sau mổ, chị Thư tỉnh táo, hồi phục và xuất viện sau ba ngày, dáng ngực tự nhiên, bầu ngực cân đối và không thay đổi nhiều so với trước phẫu thuật.

Bác sĩ Tấn cho biết trước đây sinh thiết hạch gác cửa thường dùng các chất màu xanh như isosulfan hay methylene blue dễ gây dị ứng hoặc hoại tử da. ICG khắc phục các vấn đề này và có độ chính xác cao. Hiện, kỹ thuật ICG được ứng dụng trong phẫu thuật gan - mật, ung thư gan, tạo hình vi phẫu và đánh giá lưu thông máu nuôi mô, góp phần nâng cao độ an toàn và hiệu quả trong các ca phẫu thuật lớn.

Theo Globocan năm 2022, ung thư vú phổ biến nhất thế giới với hơn 2,3 triệu ca mắc mới và 670.000 ca tử vong mỗi năm. Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 21.500 ca mới, chiếm gần 25% tổng số ung thư ở nữ giới, với khoảng 9.300 ca tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ trên 40 tuổi nên tầm soát ung thư vú định kỳ bằng siêu âm, nhũ ảnh hoặc MRI, nhất là khi có yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình, béo phì hoặc dùng nội tiết kéo dài. Phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả, giảm tái phát.

Minh Tâm