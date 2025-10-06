Dùng mỡ bụng tái tạo ngực cho người ung thư vú

TP HCMChị Thanh, 42 tuổi, ung thư vú bên phải kèm u nhú cả hai bên ngực, được bác sĩ cắt tuyến vú kết hợp dùng mỡ bụng tái tạo ngực.

Ngực của chị Thanh chảy dịch vàng, có hạch di động, gây đau nhẹ. Kết quả sinh thiết lõi kim tại một cơ sở y tế xác định ung thư vú giai đoạn sớm. Chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra lại, kết quả tương tự lần trước kèm nhiều u nhú hai bên ngực.

ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, chỉ định phẫu thuật cắt cả hai bên ngực, sau đó tái tạo ngực hai bên bằng chính mô của cơ thể người bệnh. Thể tích ngực của chị Thanh lớn, nếu dùng vạt lưng để tái tạo thì chưa đủ, trong khi đó lớp mỡ bụng dày có thể tái tạo cho hai bên ngực. Do đó, bác sĩ sử dụng phương pháp vạt TRAM có cuống. Kỹ thuật này cho phép bác sĩ sử dụng phần da, mỡ và cơ thẳng bụng của bệnh nhân để tạo hình lại bầu ngực. Khối mô này được giữ mạch máu nuôi rồi chuyển lên vùng ngực qua đường hầm dưới da.

Bác sĩ Tấn giải thích vạt TRAM có ưu điểm giúp tái tạo ngực mềm, tự nhiên, không cần vật liệu nhân tạo, có thể thực hiện cả hai bên trong một lần mổ, đồng thời vùng bụng bệnh nhân được tạo hình lại như sau một ca thẩm mỹ. Điểm hạn chế của kỹ thuật này là rủi ro bị thoát vị thành bụng cao do phải lấy mỡ bụng và phần cơ thành bụng, đòi hỏi phẫu thuật viên phải thành thạo kỹ thuật.

Bác sĩ Tấn (trái) cùng êkíp phẫu thuật điều trị ung thư vú cho chị Thanh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau 8 giờ, bác sĩ Tấn lần lượt sinh thiết hạch gác cửa, đoạn nhũ tiết kiệm da hai bên qua đường rạch dưới ngực, lấy vạt TRAM và chuyển qua đường hầm để tái tạo ngực, phục hồi thành bụng và khâu đóng vết mổ.

Sau mổ, chị Thanh ít đau, xuất viện vào ngày thứ 4, theo dõi sau khoảng 4 tháng không có biến chứng, vòng một đầy đặn, cân xứng, vòng hai thon gọn.

Sau phẫu thuật ung thư vú bằng vạt TRAM, người bệnh nên giữ vết mổ sạch khô, chăm sóc ống dẫn lưu, tái khám định kỳ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Trong 6-8 tuần đầu, người bệnh hạn chế mang vác nặng, tránh vận động căng cơ bụng đồng thời sử dụng đai nịt bụng để giảm nguy cơ thoát vị. Bệnh nhân cần ăn uống đủ chất, theo dõi sát sao các dấu hiệu bất thường như sưng, đau, chảy mủ hoặc sốt để được xử trí kịp thời.

Chị Thanh và chồng đi lại ở hành lang bệnh viện sau phẫu thuật Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo Globocan năm 2022, thế giới ghi nhận gần 2,3 triệu ca mắc mới và 666.000 ca tử vong do ung thư vú. Tại Việt Nam, con số lần lượt là 24.600 và hơn 10.000 ca.

*Tên người bệnh đã được thay đổi