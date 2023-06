Mổ thẩm mỹ lấy khối u não to như trứng gà

Nữ bệnh nhân có khối u màng não 3x5 cm, được phẫu thuật với đường mổ nhỏ 3 cm trên cung mày, tán nhỏ và lấy trọn khối u, để an toàn và thẩm mỹ.

Ngày 13/6, bác sĩ Phan Vân Đình (Khoa Ngoại Thần kinh, Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM) cho biết ê kíp bác sĩ vừa phẫu thuật u màng não ở vùng sàn sọ cho chị Dương Thị Hồng (45 tuổi, Bình Thuận), an toàn và thẩm mỹ.

Theo lời kể của chị Hồng, chị bị viêm xoang mạn tính, hay bị đau đầu âm ỉ, đi massage rồi hết nên chủ quan. Gần đây, chị hơi nhòe mắt, cảm thấy sức khỏe không tốt nên vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh khám tổng quát. Các bác sĩ cho chị chụp cộng hưởng từ (MRI 3 Tesla), kết quả phát hiện u màng não ở vùng củ yên (một bộ phận của tuyến yên).

Khối u có kích thước 3x5 cm, ở giữa sàn sọ, xung quanh có rất nhiều thành phần quan trọng như động mạch não trước, dây thần kinh thị giác, tuyến yên... Bác sĩ Vân Đình nhận định, khối u sàn sọ thuộc dạng khó phẫu thuật, nếu không cẩn thận có thể để lại nhiều di chứng cho người bệnh.

Bệnh nhân đang được các bác sĩ phẫu thuật bằng robot. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đây mổ loại u này, bác sĩ phải rạch da và mở sàn sọ lớn khoảng 15 cm. Hiện nay, nhờ áp dụng kỹ thuật keyhole, bác sĩ chỉ cần rạch một đường nhỏ khoảng 3 cm ngay trên cung mày để mở sọ phẫu thuật. Điều này giúp giảm tác động đến não, hạn chế nguy cơ vén não, dập não, sau mổ không để lại sẹo.

"Kỹ thuật mổ mới này có độ khó cao hơn, chúng tôi phối hợp sử dụng đồng thời robot mổ não trí tuệ nhân tạo, kính vi phẫu, máy cusa chuyên dụng để đánh nhỏ khối u, siêu âm hút u... Nhờ đó tránh nguy cơ đứt mạch máu, dây thần kinh hay dập não trong quá trình phẫu thuật", bác sĩ Vân Đình cho biết.

Ca mổ kéo dài 3 giờ. Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, hết u, cấu trúc dây thần kinh, động mạch não... được bảo tồn. Ngày hôm sau, bệnh nhân đi lại và ăn uống bình thường, hồi phục thị lực và hết đau đầu.

Bác sĩ Vân Đình kiểm tra vết mổ cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Vân Đình cho biết, đa số những bệnh nhân mắc u màng não thường có biểu hiện mờ mắt, đau đầu. Nhiều người thấy mờ mắt, nhìn đôi... chỉ đi khám và điều trị triệu chứng về mắt. Đến khi người bệnh nhìn không rõ, liệt vận nhãn hoặc giảm thị lực nghiêm trọng, mới phát hiện u não. Khi đó, khối u đã to, xâm lấn gây ảnh hưởng đến các nhu mô não quan trọng.

Qua nhiều ca mổ u màng não lớn do để lâu, các bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh khuyến cáo, triệu chứng u não rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Do đó, người bệnh khi có những biểu hiện như đau đầu bất thường, nhìn mờ, mất thị lực một phần hoặc toàn bộ, nhìn đôi, ù tai, giảm thính lực, điếc, tê bì mặt, yếu hoặc liệt tăng dần, co giật; giảm trí nhớ, khó ngủ... nên đi khám để được điều trị kịp thời. Khi khối u tăng sinh, chèn ép lên các dây thần kinh và nhu mô não lành dễ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Bình Minh

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.