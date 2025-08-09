Mỡ bụng nhiều có làm tăng nguy cơ đột quỵ?

Tôi 62 tuổi, cao 1m50, nặng 60 kg, bụng nhiều mỡ, mỡ máu cao. Tôi có bị béo phì không, bụng to có làm tăng nguy cơ đột quỵ không? (Vũ Thị Bình, Hà Nội)

Trả lời:

Chỉ số khối cơ thể (BMI) của bác dựa vào chiều cao và cân nặng này là khoảng 27. Theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới dành cho người châu Á, BMI từ 25 đến dưới 30 được xếp vào nhóm béo phì độ một.

Để đánh giá nguy cơ biến chứng do béo phì, BMI chỉ là một phần, bác sĩ còn dựa vào nhiều yếu tố, trong đó có phân bố mỡ trong cơ thể, đặc biệt là mỡ nội tạng (lớp mỡ nằm sâu bên trong bụng bao quanh các cơ quan như gan, tụy, ruột...). Người bệnh được đo vòng bụng và vòng hông, sau đó tính chỉ số eo/hông (WHR). Ở nữ giới châu Á, vòng eo từ 80 cm trở lên hoặc WHR lớn hơn 0,85 là dấu hiệu cho thấy tích mỡ nội tạng nhiều, dù BMI không quá cao. Do đó, béo phì dạng quả táo (mỡ tập trung ở bụng) nguy hiểm hơn người béo phì dạng quả lê (mỡ tập trung ở hông, đùi).

Bác sĩ Thanh kiểm tra tình trạng sức khỏe cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Mỡ nội tạng có thể tiết ra các chất gây viêm, làm tổn thương thành mạch máu, các tế bào ở các cơ quan, thúc đẩy tình trạng viêm mạn tính, đề kháng insulin. Đây là tiền đề dẫn tới các bệnh lý như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, gan nhiễm mỡ, đột quỵ.

Bác vừa bị béo bụng vừa rối loạn lipid máu (mỡ máu cao), do đó nguy cơ đột quỵ cao hơn người bình thường. Bác nên đến các trung tâm điều trị béo phì và kiểm soát cân nặng của các cơ sở y tế uy tín, đa khoa để đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, giảm cân theo liệu trình của bác sĩ. Bác cần giảm 5-10% trọng lượng cơ thể để cải thiện các chỉ số chuyển hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Dựa vào số đo thành phần cơ thể (InBody), chỉ số mỡ nội tạng, tình trạng chuyển hóa, các bất thường ở mạch máu (nếu có), bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, kết hợp đa chuyên khoa nội tiết, dinh dưỡng, y học vận động...

BS.CKII Vũ Thùy Thanh

Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh