Mổ '3 trong 1' triệt căn ung thư, tái tạo ngực

TP HCMChị Dương, 45 tuổi, đau ngực do ung thư vú giai đoạn sớm, bác sĩ mổ "3 trong 1" loại bỏ u, sinh thiết hạch gác cửa và tái tạo vòng một.

Trong lần khám sức khỏe tổng quát, ngực có dấu hiệu bất thường, chị Dương đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra lại. Kết quả siêu âm cho thấy hai bên ngực có vài nang nhỏ lành tính. Ngực trái có một khối dạng sợi bọc (lành tính) và một khối khác được xác định là ung thư biểu mô ống tuyến vú xâm nhập. Hạch nách hai bên viêm, chưa có dấu hiệu di căn.

ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, chẩn đoán chị Dương mắc ung thư vú giai đoạn sớm, khối u ở ngực trái nhỏ, cần phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú trái để triệt căn khối u.

Sau hội chẩn, êkíp thống nhất mổ "3 trong 1" gồm đoạn nhũ trái tiết kiệm da và tái tạo vú bằng vạt TRAM nhằm giữ thẩm mỹ cho vòng một, sinh thiết hạch gác cửa tầm soát ung thư vú đối bên.

Êkíp sinh thiết hạch gác cửa, đoạn nhũ và tái tạo ngực cho chị Dương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau khi gây mê cho người bệnh, bác sĩ sinh thiết hạch gác cửa để đánh giá khả năng ung thư vú di căn. Khối u ngực trái được loại bỏ, giữ lại tối đa phần da lành xung quanh giúp vòng một tự nhiên.

Êkíp tái tạo ngực bằng vạt TRAM lấy từ phần mỡ bụng dưới rốn, tạo đường hầm đưa vạt lên thành ngực và cố định chắc chắn. Vạt TRAM được kiểm tra tuần hoàn máu, đảm bảo sống tốt, sau đó bác sĩ khâu da thành hai lớp, đặt ống dẫn lưu ở ngực để kiểm soát dịch hậu phẫu.

Nhân viên y tế chăm sóc cho chị Dương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư vú phổ biến tại Việt Nam và trên toàn cầu. Theo Globocan năm 2022, thế giới ghi nhận gần 2,3 triệu ca mắc mới và 666.000 ca tử vong, riêng Việt Nam có khoảng 24.600 ca mắc và hơn 10.000 ca tử vong.

Theo bác sĩ Tấn, bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm, điều trị kịp thời có khả năng khỏi cao, tiên lượng sống tốt. Phụ nữ từ 40 tuổi nên tầm soát định kỳ hàng năm bằng siêu âm, nhũ ảnh hoặc MRI tùy mức độ nguy cơ. Nên đến bệnh viện khám sớm khi có dấu hiệu bất thường như sờ thấy khối cứng, thay đổi da vú, tụt nhũ hoa... Đồng thời, duy trì lối sống lành mạnh như vận động đều đặn, kiểm soát cân nặng, hạn chế rượu bia và ăn nhiều rau củ, hạn chế ăn thịt đỏ... góp phần phòng ngừa ung thư vú.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi