Miếng gạc phẫu thuật bị bỏ quên ba tháng trong mũi bệnh nhân

TP HCMChị Hoa, 28 tuổi, nghẹt mũi, chảy nước mũi, mất mùi sau ba tháng phẫu thuật xoang, bác sĩ nội soi phát hiện miếng gạc nát vụn trong mũi.

Chị Hoa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám trong tình trạng mũi đau nhức, sưng quanh hốc mắt và má, nội soi tai mũi họng cho thấy niêm mạc mũi phù nề, khe giữa xuất tiết dịch mủ. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) hàm mặt cho thấy lỗ thông xoang hàm rộng và có bọt khí trong xoang, tắc lỗ thông xoang sàng bướm hai bên, tắc ngách mũi trán hai bên. Người bệnh viêm đa xoang cấp, dày dạng polyp niêm mạc xoang hàm.

Ngày 16/8, ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Tai Mũi Họng, cho biết dị vật bám chặt vào cấu trúc mũi, bị dịch mủ và mô viêm che khuất hoàn toàn nên có thể đã tồn tại lâu ngày. Dị vật đã tạo thành ổ nhiễm trùng nguy hiểm, phá hủy cấu trúc mũi xoang. Nếu không được xử lý, nhiễm trùng sẽ lan từ mũi xoang sang hốc mắt gây viêm mô tế bào hốc mắt và áp xe, nặng hơn có thể lan lên não gây viêm màng não, áp xe não. Dịch mủ và viêm xoang mạn tính dễ ăn mòn niêm mạc, gây loét, thủng vách ngăn mũi, dính hốc mũi hoặc tiêu xương xoang.

Chụp CT cho thấy dị vật trong đám mờ ở khe mũi giữa và xoang sàng sát hốc mắt trái. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Êkíp phẫu thuật nội soi lấy dị vật là từng mảnh gạc (loại dùng trong phẫu thuật) rách vụn, dính dịch mủ, sau đó hút sạch dịch nhầy mủ, mở rộng lỗ thông xoang, lấy sạch nang mủ hai bên. Tiếp tục mở xoang sàng phải và trái, êkíp ghi nhận tế bào sàng thoái hóa niêm mạc kèm polyp nên nạo sàng trước sau, đặt merocel (vật liệu mềm tương tự miếng xốp) ở hốc mũi hai bên, hút dịch họng.

Hậu phẫu, chị Hoa hết đau nhức, vùng mắt và má hết sưng, giảm nghẹt mũi, xuất viện sau một ngày.

Bác sĩ Hằng phẫu thuật nội soi mũi xoang lấy miếng gạc cho chị Hoa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Hằng cho biết thêm nhiễm trùng do dị vật ở mũi hay các cơ quan khác nếu nặng có thể gây nhiễm khuẩn huyết, đe dọa tính mạng. Tình trạng diễn tiến nặng ở người bệnh đái tháo đường, suy giảm miễn dịch. Nguy cơ suy giảm hoặc mất khứu giác vĩnh viễn, viêm mạn tính tái đi tái lại, khó điều trị dứt điểm ngay cả khi đã loại bỏ gạc.

Người bệnh có các triệu chứng bất thường như chảy mủ hôi, đau nhức mũi, mất mùi, giảm khứu giác, nghẹt mũi, viêm mũi xoang tái phát liên tục, cần đi khám tại các cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được nội soi, chụp cắt lớp vi tính, bác sĩ chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Uyên Trinh