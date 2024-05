Mẹo tránh đau đầu do nắng nóng

Mặc quần áo thoáng mát, ăn uống lành mạnh, cân bằng điện giải góp phần tránh mất nước, ổn định nhiệt độ cơ thể, giảm nguy cơ đau đầu khi nắng nóng.

Đau đầu do nhiệt là tình trạng thường gặp trong mùa hè. Những ngày nắng dài, nhiệt độ cao liên tục, trong khi cơ thể cần nhiều nước hơn để bù đắp lượng chất lỏng bị mất qua mồ hôi, khiến cơ thể dễ mất nước, kiệt sức.

Các chất ô nhiễm trong không khí tăng cao góp phần gây đau đầu do nhiệt. Nắng nóng còn làm cơ thể khó điều chỉnh nhiệt độ hợp lý. Tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời, hoạt động thể chất dưới trời nắng cũng làm tăng nguy cơ đau đầu.

Người bị đau đầu thường có các triệu chứng trầm trọng hơn do các yếu tố kích thích như độ ẩm quá cao, ánh nắng chói, thay đổi đột ngột về áp suất khí quyển. Mất nước cũng có thể ảnh hưởng đến mức serotonin, khiến cơn đau đầu trầm trọng hơn. Các bệnh liên quan đến nhiệt như kiệt sức vì nóng thường kèm theo triệu chứng đau đầu. Dưới đây là một số cách ngăn ngừa đau đầu do nhiệt.

Hạn chế ở ngoài trời: Tránh tiếp xúc ánh mắt mặt trời vào những giờ cao điểm, hạn chế ra ngoài khi nhiệt độ cao. Nếu ra ngoài, mọi người nên mặc áo quần dài tay, đeo kính, tìm bóng râm để giảm tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Uống nhiều nước: Mất nước là một trong những triệu chứng đau đầu do nhiệt hoặc kiệt sức do nắng nóng. Người lớn nên uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày. Tăng lượng nước nếu phải hoạt động ngoài trời nắng và tham gia các bài tập thể dục thể thao toát nhiều mồ hôi. Lượng nước tiêu thụ mỗi ngày có thể tính cả nước lọc, nước canh, nước ép...

Ăn mặc thoáng mát: Ngoài các phụ kiện bảo vệ như mũ lưỡi trai và kính râm, mặc quần áo nhẹ và thoáng mát cũng góp phần tránh mất nước, sốc nhiệt, phòng ngừa đau đầu.

Duy trì cân bằng điện giải: Đồ uống thể thao thay thế chất điện giải có thể giúp giữ nước và duy trì cân bằng điện giải khi tập luyện trong nhà. Nên chọn các đồ uống giàu chất điện giải lành mạnh, ít đường.

Ăn uống lành mạnh: Dinh dưỡng rất quan trọng với sức khỏe tổng thể, duy trì năng lượng, tránh kiệt sức do nắng nóng. Ưu tiên chế độ ăn uống cân bằng các chất dinh dưỡng, giàu thực phẩm có hàm lượng nước cao. Những ngày nắng nóng nên tránh đồ uống chứa caffein, đồ uống có cồn như rượu, bia vì dễ mất nước.

Ăn uống lành mạnh giúp duy trì năng lượng, tránh kiệt sức. Ảnh: Anh Chi

Sử dụng kem chống nắng: Thoa lại kem chống nắng thường xuyên và tránh tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao cũng có thể giảm nguy cơ đau đầu do nhiệt.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, người bị đau đầu do nhiệt có thể gặp các triệu chứng khác nhau như buồn nôn, chóng mặt, chuột rút, ngất xỉu, khát dữ dội, da lạnh, mạch nhanh...

Người đau đầu do nhiệt hoặc cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng cao nên chườm lạnh để đưa về mức bình thường. Đau đầu do nhiệt không được điều trị, triệu chứng có thể dẫn đến say nắng, kiệt sức ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Người bị đau đầu đi kèm với các dấu hiệu chóng mặt, buồn nôn, ngất xỉu... nên đi khám càng sớm càng tốt.

Anh Chi (Theo Healthshots)