Mẹo tập thể dục bảo vệ sức khỏe tim

Tập thể dục với tinh thần thoải mái kết hợp kiểm soát cân nặng, thực hiện bài tập rèn luyện thể lực khoa học hỗ trợ kiểm soát huyết áp, nhịp tim.

Vận động từ các hoạt động thường ngày

Chuyển từ ngồi lì sang hoạt động dù ở mức độ khiêm tốn cũng tốt hơn cho tim. Bạn có thể vận động từ việc thay đổi những thói quen hàng ngày như đỗ xe ở chỗ xa hơn để có thêm thời gian đi bộ, đạp xe thay vì đi xe máy, ô tô, dắt thú cưng đi dạo.

Thực hiện bài tập cải thiện thể lực

Thực hiện bài tập cường độ cao xen kẽ với thời gian nghỉ ngơi hoặc thư giãn giúp duy trì sức khỏe tổng thể, cải thiện lượng cholesterol, ổn định lượng đường trong máu. Nếu không biết bắt đầu từ đâu, bạn nên tập với huấn luyện viên hoặc sử dụng app, thực hiện các chương trình tập luyện trên internet.

Giảm căng thẳng thông qua tập thể dục

Khi stress, cơ thể phản ứng giống như gặp nguy hiểm bằng cách tiết ra các hormone để tạo năng lượng cho cơ bắp, tăng nhịp tim, nhịp thở nhanh hơn. Nếu không được điều chỉnh, tình trạng này có thể cản trở chức năng tim bình thường và dẫn đến suy tim, đột quỵ. Căng thẳng có thể dẫn đến ăn quá nhiều, dùng thực phẩm không lành mạnh, rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Tham gia hoạt động thể chất mỗi ngày là cách để thư giãn.

Yoga là phương pháp rèn luyện kết hợp thể chất và tinh thần, tăng sự linh hoạt, phòng ngừa đau lưng và bệnh tim mạch. Các động tác kéo giãn trong yoga tăng cường sức khỏe cơ bắp, xương. Ví dụ tư thế cây cầu góp phần giảm đau lưng, săn chắc vùng cơ mông, chân, nhờ đó xương khớp dẻo dai hơn. Bên cạnh nâng cao sức khỏe thể chất, người tập yoga có giấc ngủ chất lượng hơn nhờ làm dịu tinh thần.

Tập thể dục kiểm soát cân nặng

Thừa cân có liên quan đến cholesterol trong máu, tiểu đường và huyết áp cao. Duy trì cân nặng hợp lý là một trong những cách bảo vệ sức khỏe trái tim. Bài tập cường độ cao có thể đốt cháy calo tốt hơn nhưng đôi lúc chúng gây mệt mỏi, nhanh đói. Người tập ăn nhiều hơn để bù lại năng lượng có thể bị tăng cân. Mỗi người nên tập luyện phù hợp với thể trạng, xen kẽ các buổi nghỉ ngơi để cơ thể có thời gian phục hồi.

Đi bộ nhiều hơn

Nếu quá bận rộn, bạn không cần phải đến phòng tập thể dục hoặc thực hiện bài tập thể dục quá phức tạp. Đi bộ là bộ môn dễ thực hiện nhất với hầu hết mọi người.

Không áp lực khi tập luyện

Mỗi người không nên quá khắt khe với bản thân, hãy vui vẻ với bất kỳ hoạt động thể chất nào mình yêu thích. Nếu bạn thích đi xe đạp, chạy bộ, hãy thực hiện nó, có thể kết hợp cùng các sở thích cá nhân như bật podcast, nghe nhạc.

