Mẹo kiểm soát trầm cảm không cần thuốc

Ăn thực phẩm có lợi cho não, thiền, tập yoga, xoa bóp góp phần kiểm soát triệu chứng trầm cảm, tăng cường sức khỏe tinh thần.

Một số phương pháp không dùng thuốc hỗ trợ người trầm cảm kiểm soát bệnh và tâm trạng. Những cách tự nhiên dưới đây phù hợp với người bệnh nhẹ hoặc trung bình.

Bổ sung thực phẩm tốt cho não như chuối, chocolate đen và trứng có hàm lượng tryptophan (tiền chất của serotonin) giúp điều chỉnh tâm trạng. Để giảm trầm cảm, người bệnh nên ăn uống lành mạnh, cân bằng, giàu dưỡng chất. Ưu tiên chất béo tốt và protein nạc từ cá béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ vì giàu omega-3 có tác dụng chống viêm, bảo vệ tế bào não.

Các loại hạt gồm óc chó, hạt chia cũng chứa nhiều omega-3 và các chất dinh dưỡng cần cho chức năng não. Người trầm cảm nên ăn rau xanh đậm và quả mọng như nho, việt quất, dâu tây. Chúng cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ góp phần bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, cải thiện tâm trạng.

Thiền và yoga giúp thay đổi cách não bộ phản ứng với căng thẳng và lo âu, quên đi suy nghĩ tiêu cực, từ đó giảm trầm cảm. Các tư thế và kỹ thuật thở khi tập yoga hỗ trợ điều hòa tâm trạng, tạo cảm giác thoải mái.

Xoa bóp cũng có tác dụng thư giãn, từ đó bớt trầm cảm và tăng cường sức khỏe tổng thể. Xoa bóp còn có tăng cảm giác bình tĩnh, kiểm soát lo âu - yếu tố khiến triệu chứng trầm cảm bùng phát.

Vận động hỗ trợ giảm căng thẳng nhờ nạp năng lượng cho cơ thể, tăng tiết hormone "hạnh phúc" dopamine. Người bệnh nên chọn môn thể thao phù hợp với thể trạng như đi bộ nhẹ nhàng, đạp xe, chạy bộ, bơi lội...

Ngắm những hình ảnh thiên nhiên như sóng biển, núi rừng giúp người bệnh nghĩ đến những khoảnh khắc yên bình trong cuộc sống, từ đó làm dịu tâm trí, góp phần kiểm soát triệu chứng bệnh. Treo những tấm ảnh gia đình xung quanh nhà cũng tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi.

Liệu pháp âm nhạc được coi là liều thuốc an thần tự nhiên, làm dịu những cảm xúc khó chịu như sợ hãi, lo lắng, căng thẳng và đau buồn. Nên chọn nhạc theo sở thích cá nhân nhưng nên hạn chế nhạc có giai điệu mạnh, bi thương.

Anh Chi (Theo WebMD)

