Mẹo giúp mũi thông thoáng, dễ thở

Hít thở không khí ẩm, tránh hút thuốc, dùng nước muối sinh lý rửa mũi, uống nhiều nước và chườm khăn ấm lên mũi có thể làm loãng chất nhầy.

Hít thở không khí ẩm

Không khí khô có thể gây kích ứng viêm, làm chất nhầy tích tụ gây nghẹt mũi và khó thở. Để giảm áp lực lên mũi do chất nhầy tích tụ, hãy bật máy tạo độ ẩm trong phòng ngủ hoặc các phòng khách. Hít hơi nước ấm từ 2-3 lần một ngày cũng có thể giúp ích. Ngồi trong phòng tắm, đóng cửa và mở vòi sen cũng góp phần thông mũi, dễ thở.

Rửa mũi

Rửa sạch bên trong mũi bằng bộ dụng cụ rửa mũi hoặc bình rửa mũi neti để làm mềm, long đờm và rửa sạch chất nhầy, giúp thông thoáng mũi, dễ thở. Bạn có thể mua nước muối sinh lý trong nhà thuốc hoặc tự pha dung dịch này. Phụ huynh hỗ trợ trẻ nhỏ rửa mũi lần lượt từng bên để con thở dễ dàng hơn, hạn chế để trẻ thở bằng miệng. Nên rửa mũi 2-3 lần mỗi ngày và nhỏ nước muối sinh lý sau rửa để bảo vệ mũi.

Uống nhiều nước hơn

Uống đủ nước và nước ép giúp làm loãng đờm nhầy, thông thoáng đường thở, thúc đẩy dẫn lưu không khí. Trà nóng, mật ong ấm cũng là lựa chọn tốt cho người có vấn đề về đường hô hấp. Tuy nhiên, không phải tất cả chất lỏng đều có tác dụng như nhau.

Nước dùng nóng như súp gà, canh xương hầm vừa cung cấp nước để làm loãng chất nhầy, vừa bổ sung chất dinh dưỡng giúp tăng sức đề kháng, chống lại bệnh tật. Để giảm các triệu chứng nghẹt mũi, khó thở, không nên uống caffeine hoặc rượu.

Uống nước cung cấp chất lỏng cho cơ thể giúp làm loãng chất nhầy. Ảnh được tạo bởi AI

Tránh khói thuốc lá, bụi bẩn

Tiếp xúc với khói thuốc và hóa chất khiến mũi bị kích ứng dẫn đến khó thở, nghẹt mũi. Người bệnh có thể bị đau đầu, ho dai dẳng, khó thở tăng nặng. Để dễ thở hơn, người bệnh nên tránh các khu vực có khói thuốc, đeo khẩu trang khi ra ngoài để hạn chế khói bụi, hóa chất.

Hít hơi bạc hà, khuynh diệp

Bạc hà có thành phần hoạt chất chính là menthol, chất thông mũi tự nhiên làm loãng đờm, giúp dễ thở hơn. Nếu không hít hơi tinh dầu bạc hà được, bạn có thể xoa chúng lên mũi hoặc ngực và massage để tăng cảm giác dễ chịu, thông thoáng đường thở. Ngậm kẹo bạc hạ cũng có tác dụng làm dịu cổ họng, bớt ho.

Uống trà

Một số loại trà như trà hoa cúc, trà chanh và trà bạc hà, có đặc tính kháng virus, chống viêm và chống oxy hóa giúp làm giảm các triệu chứng nghẹt mũi, khó thở. Thêm mật ong vào trà cũng hỗ trợ làm dịu cơn ho và đau họng. Không uống trà có chứa caffein vào buổi tối vì dễ làm mất ngủ, khiến tình trạng viêm, tắc nghẽn chất nhầy nặng hơn.

Sử dụng nước muối súc miệng

Súc miệng bằng nước muối có thể loại bỏ vi khuẩn, giảm viêm, loại bỏ chất nhầy, góp phần giảm tắc nghẽn tạm thời.

Vận động

Tập thể dục giúp giảm nghẹt mũi bằng cách cải thiện trao đổi chất, tăng sức đề kháng. Uống đủ nước trong khi tập có thể góp phần làm loãng chất nhầy và tống chúng ra ngoài. Các bài tập hít thở sâu hoặc yoga có thể giúp làm thông đường hô hấp.

Anh Chi (Theo MedicinetNet, WebMD, Healthline)