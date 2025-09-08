Lệch vách ngăn mũi gây khó thở, ngáy to giống ngưng thở khi ngủ, có thể kèm chảy máu mũi, viêm xoang tái phát thường xuyên.

Vách ngăn mũi nằm giữa, ngăn cách hai lỗ mũi. Vẹo vách ngăn mũi là tình trạng vách ngăn mỏng này bị cong hoặc vênh, khiến luồng không khí giữa hai hốc mũi trái và phải không cân bằng hoặc cản trở luồng không khí đi qua một hoặc cả hai lỗ mũi.

Một số người bẩm sinh đã lệch vách ngăn mũi, trong khi những người khác có thể bị lệch do chấn thương, tác động mạnh vào mặt. Tùy mức độ nghiêm trọng của triệu chứng, bác sĩ có thể điều trị bảo tồn như xịt nước muối sinh lý. Các trường hợp nghiêm trọng hơn có thể cần phẫu thuật để định vị lại vách ngăn mũi nhằm cải thiện luồng không khí và khả năng hít thở.

Triệu chứng lệch vách ngăn mũi khác nhau tùy từng người. Người bệnh nhẹ có thể không có triệu chứng, trong khi người bị lệch vách ngăn mũi nhiều có triệu chứng rõ hơn.

Nghẹt mũi ở một hoặc hai bên: Tình trạng này có thể nặng hơn khi bị cảm lạnh hoặc dị ứng, hít không khí lạnh và ô nhiễm khiến niêm mạc mũi sưng và hẹp, gây khó thở.

Chảy máu cam: Bề mặt vách ngăn mũi khô gây chảy máu cam. Triệu chứng thường đi kèm với bong tróc vảy bên trong mũi và khô mũi. Chảy máu cam thường xảy ra ở người bị lệch vách ngăn nặng.

Thở khò khè khi ngủ: Lệch vách ngăn mũi hoặc sưng mô mũi có thể là một trong nhiều nguyên nhân gây ra tiếng thở khò khè khi ngủ. Lúc này, không khí vào mũi không đều, bị cản thở làm ảnh hưởng đến đường thở. Người bệnh có thể nằm nghiêng để dễ thở hơn qua mũi vào ban đêm nếu một bên mũi bị hẹp.

Khó thở: Lệch vách ngăn mũi làm hẹp một hoặc cả hai bên lỗ mũi, cản trở luồng không khí đi vào cơ thể khiến người bệnh thở khó, hụt hơi, nhất là vào ban đêm. Người bệnh có thể ngáy to hoặc thở to hơn bình thường. Tình trạng này có thể nhầm lẫn với triệu chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn.

Viêm xoang thường xuyên (nhiễm trùng xoang): Thu hẹp một hoặc cả hai bên hốc mũi có thể cản trở dẫn lưu dịch nhầy từ các xoang ra ngoài, gây tắc nghẽn. Đây là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và nấm phát triển, dẫn đến viêm xoang kéo dài và tái phát.

Người bị bệnh này có xu hướng thở bằng miệng nhiều hơn mũi khiến miệng bị khô thường xuyên, gây mùi, mất khứu giác, đau mặt, đau đầu, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ.

Mỗi người có thể tự kiểm tra lệch vách ngăn nếu nghi ngờ hai bên mũi không đều. Hãy ngửa đầu ra sau để nhìn vào bên trong lỗ mũi khi soi gương hoặc chụp ảnh để kiểm tra hai bên có đều nhau không. Dùng ngón tay bịt một bên lỗ mũi, hít vào bằng lỗ mũi mở để cảm nhận luồng không khí có bất thường. Đổi bên và lặp lại. Nếu người bệnh gặp khó khăn khi thở bằng một hoặc cả hai lỗ mũi có thể do lệch vách ngăn mũi. Người bệnh nên đi khám để bác sĩ chẩn đoán chính xác, điều trị kịp thời giúp giảm nguy cơ biến chứng.

Anh Chi (Theo Health, WebMD, Cleveland Clinic)