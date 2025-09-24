Mẹo giảm buồn nôn vào ban đêm

Uống trà gừng hoặc trà bạc hà, kiểm soát trào ngược dạ dày, chia nhỏ bữa tối, kiểm soát lo âu, góp phần giảm nguy cơ buồn nôn vào ban đêm.

Buồn nôn là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh, thường đi kèm cảm giác đổ mồ hôi nhiều, đau bụng, nôn khan (cố gắng nôn nhưng không nôn được). Buồn nôn về đêm có thể xảy ra do mang thai hay ốm nghén, lo lắng khiến cơ thể giải phóng hormone và các hóa chất gây trở ngại cho quá trình tiêu hóa, dẫn đến buồn nôn. Trào ngược dạ dày thực quản, loét dạ dày tá tràng cũng khiến người bệnh buồn nôn vào ban đêm, nhất là khi nằm. Triệu chứng đi kèm thường gồm nôn, sụt cân và đầy hơi.

Các biện pháp tự nhiên giúp giảm triệu chứng buồn nôn vào ban đêm gồm:

Trà gừng: Gừng được sử dụng lâu nay như một loại thuốc thảo dược hỗ trợ kiểm soát các vấn đề về đường tiêu hóa. Gừng có đặc tính chống buồn nôn và nôn, làm dịu đường tiêu hóa nhờ tác dụng ức chế của chất gingerol. Bạn có thể uống một cốc trà gừng mật ong vào buổi tối hoặc cho gừng tươi vào món ăn, ngâm một viên kẹo gừng để ổn định đường ruột.

Bạc hà: Thành phần chính trong bạc hà là menthol và methyl salicylate có tác dụng làm dịu đường tiêu hóa, giảm buồn nôn. Người bệnh có thể dùng bạc hà trong trà hoặc nhai kẹo bạc hà. Tuy nhiên, nếu bạn buồn nôn do trào ngược dạ dày thực quản (GERD), không nên sử dụng bạc hà vì dễ tăng tiết axit, khiến triệu chứng nặng hơn.

Thức ăn nhạt nhẽo: Để làm dịu dạ dày và hạn chế buồn nôn ban đêm nên chọn chế độ ăn nhạt vào buổi tối hay gọi là chế độ ăn BRAT, gồm chuối, cơm, sốt táo và bánh mì nướng. Những thực phẩm này cung cấp chất dinh dưỡng mà không kích ứng dạ dày. Bạn cũng có thể bổ sung các loại thực phẩm nhạt khác vào bữa tối như nước súp, khoai tây nghiền, bánh quy giòn mặn. Nên tránh các loại thực phẩm béo, đường và sữa khi cảm thấy buồn nôn.

Chia nhỏ bữa tối: Chọn thức ăn ít béo, nhạt, tránh ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ hoặc cay vào buổi tối có thể giúp giảm buồn nôn ban đêm. Đồng thời, chia nhỏ bữa ăn, không ăn quá nhiều và quá no để tránh tạo áp lực lên dạ dày và cơ vòng thực quản vào ban đêm.

Ngủ kê cao đầu: Buồn nôn có thể gây kiệt sức, do đó nghỉ ngơi góp phần hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên nên nằm ở tư thế kê cao đầu hoặc thân trên cao hơn bình thường để ngăn axit trào ngược, thúc đẩy buồn nôn.

Kiểm soát lo âu: Liệu pháp tâm lý như trò chuyện cùng bạn bè, hít thở, thiền, yoga, giúp thư giãn, kiểm soát căng thẳng, lo âu, từ đó giảm nguy cơ buồn nôn. Đi bộ thư giãn buổi tối mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, kể cả thể chất và tinh thần.

Kiểm soát trào ngược: Người bệnh trào ngược nên giảm cân nếu thừa cân, bỏ thuốc lá, thay đổi chế độ ăn uống, sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ để giảm lượng axit dạ dày, tránh buồn nôn vào ban đêm.

Nếu cơn buồn nôn vào ban đêm kéo dài và lặp lại thường xuyên, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra, tìm nguyên nhân. Tùy trường hợp, bác sĩ sẽ chỉ định thay đổi lối sống hoặc điều trị phù hợp.

Anh Chi (Theo Very Well Health)