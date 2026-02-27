Mẹo bảo vệ mắt cho người đeo kính trong mùa nồm

Người đeo kính nên vệ sinh kính đúng cách, hạn chế di chuyển đột ngột giữa môi trường nóng - lạnh để giảm tình trạng kính mờ, mỏi mắt kéo dài trong mùa nồm ẩm.

Vào thời điểm giao mùa đông - xuân ở miền Bắc, độ ẩm tăng cao khiến người đeo kính dễ bị mờ tròng khi di chuyển giữa ngoài trời và phòng điều hòa hoặc khi đeo khẩu trang. Sự chênh lệch nhiệt độ, độ ẩm làm hơi nước ngưng tụ trên bề mặt kính, cản trở tầm nhìn và gây bất tiện trong sinh hoạt, công việc.

Khi hình ảnh nhìn qua kính không còn rõ nét, mắt phải tăng điều tiết để bù trừ. Theo BS.CKII Bùi Việt Hưng, Trưởng khoa Dịch kính Võng mạc, Trung tâm Mắt Công nghệ Cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, tình trạng này kéo dài có thể gây mỏi mắt, nhức đầu, khô rát và giảm khả năng tập trung. Người làm việc nhiều giờ trước máy tính càng dễ bị ảnh hưởng hơn trong giai đoạn nồm ẩm.

Không chỉ gây mờ tầm nhìn tạm thời, lau kính sai cách còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng thị lực. Thói quen dùng vạt áo, khăn giấy hoặc khăn ướt để lau nhanh có thể khiến bụi mịn, sợi thô làm trầy xước bề mặt tròng kính. Khi bề mặt kính bị xước, ánh sáng tán xạ nhiều hơn, gây chói lóa, giảm chất lượng thị giác và buộc mắt phải tăng điều tiết để nhìn rõ.

Bác sĩ Hưng kiểm tra mắt cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Môi trường ẩm kéo dài cũng tạo điều kiện cho bụi bẩn, vi khuẩn và nấm mốc bám trên gọng và tròng kính nếu không được vệ sinh thường xuyên. Gọng kính tiếp xúc trực tiếp với vùng da quanh mắt và sống mũi - nơi tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, nên khi vi sinh vật tích tụ, nguy cơ kích ứng, viêm bờ mi hoặc viêm kết mạc có thể tăng lên, đặc biệt ở người có cơ địa dị ứng hoặc khô mắt.

Trong sinh hoạt hằng ngày, kính mờ khi đang lái xe, đi cầu thang hoặc có thể làm giảm khả năng quan sát trong thời gian ngắn nhưng gây rủi ro. Vì bất tiện, một số người tạm tháo kính khi di chuyển, dù thị lực không đảm bảo an toàn nếu thiếu kính hỗ trợ.

Để hạn chế ảnh hưởng trong mùa nồm, người đeo kính nên rửa kính hằng ngày bằng dung dịch chuyên dụng, lau bằng khăn microfiber sạch, mềm và bảo quản trong hộp kín khi không sử dụng. Khẩu trang cần ôm sát sống mũi để giảm luồng hơi thở phả lên tròng kính. Không nên để kính ở nơi ẩm thấp hoặc dùng chung khăn lau.

Bác sĩ Hưng khuyến cáo, ngoài các biện pháp xử lý tạm thời, người phụ thuộc nhiều vào kính nên khám chuyên khoa để được đánh giá tình trạng giác mạc và có giải pháp cải thiện thị lực phù hợp. Khi xuất hiện các dấu hiệu như mờ mắt kéo dài, đau nhức, đỏ mắt hoặc nhìn đôi, người bệnh cần đi khám sớm.

Thu Giang