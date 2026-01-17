Điều gì xảy ra nếu chậm điều trị đau mắt đỏ?

Viêm giác mạc, sẹo kết mạc, xuất hiện giả màng là những nguy cơ có thể xảy ra nếu chậm điều trị đau mắt đỏ.

Đau mắt đỏ (viêm kết mạc nhiễm trùng) là bệnh lý phổ biến, thường bùng phát thành dịch vào thời điểm giao mùa hoặc khi thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều. Bệnh lây lan qua đường tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh hoặc cầm nắm các vật dụng trung gian.

Theo ThS.BS Nguyễn Trà Thảo Nhi, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nhiều người cho rằng đau mắt đỏ là bệnh lành tính, có thể tự khỏi sau 7-14 ngày nên chậm điều trị. Một số trường hợp đến khám khi bệnh đã chuyển nặng, mắt sưng, đau nhức dữ dội và thị lực bắt đầu suy giảm. Một số tác hại do chậm điều trị đau mắt đỏ như xuất hiện giả mạc, viêm giác mạc, sẹo kết mạc...

Bác sĩ Nhi giải thích một số tác nhân gây viêm kết mạc có thể gây ra giả màng hoặc màng thật ở kết mạc mi. Lớp màng này làm giảm hiệu quả điều trị, có thể gây sẹo sau khi hết bệnh, nếu nặng có thể dẫn đến quặm mi làm co rút mi mắt và cộm rát kéo dài. Khi virus hoặc vi khuẩn tấn công mạnh hoặc người bệnh dụi mắt quá nhiều gây trầy xước, giác mạc (tròng đen) dễ bị tổn thương. Nếu không điều trị kịp thời, các vết loét để lại sẹo giác mạc vĩnh viễn, gây nhìn mờ, lóa, thậm chí mù lòa nếu thủng giác mạc.

Bác sĩ Nhi kiểm tra mắt cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi bị đau mắt, một số người có thói quen tự thuốc mua về nhỏ. Một số loại chứa corticoid, có thể làm giảm triệu chứng đỏ mắt nhanh chóng nhưng nếu dùng sai chỉ định sẽ tạo điều kiện cho virus phát triển mạnh hơn, tăng nguy cơ mắc bệnh glôcôm và đục thủy tinh thể sau này.

Bác sĩ Nhi lưu ý không phải triệu chứng đỏ mắt nào cũng là lành tính. Một số bệnh lý nghiêm trọng như viêm màng bồ đào, viêm giác mạc nặng hoặc cơn tăng nhãn áp góc đóng cấp... có thể khởi đầu bằng đỏ mắt kèm đau nhức, chói sáng, nhìn mờ. Vì vậy, trì hoãn khám mắt có thể bỏ lỡ thời gian "vàng" trong điều trị.

Khi xuất hiện các triệu chứng của đau mắt đỏ như bị đỏ, cộm, nhiều ghèn, người bệnh cần đến bác sĩ khoa Mắt kiểm tra, điều trị phù hợp và hạn chế tối đa biến chứng cũng như nguy cơ lây lan.

Nhật Minh