Mẹo bảo vệ da khi ô nhiễm không khí

Chú trọng làm sạch sâu, dưỡng ẩm đầy đủ, dùng kem chống nắng, bổ sung chất chống oxy hóa có thể bảo vệ da trước những tác hại tiêu cực của ô nhiễm không khí.

BS.CKII Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết không khí ô nhiễm chứa nhiều thành phần như tia cực tím, hydrocarbon thơm đa vòng, hợp chất hữu cơ bay hơi, các oxid, bụi mịn, ozone và khói thuốc lá... Bụi mịn là một trong những chất gây ô nhiễm có hại nhất, kết hợp giữa khói bụi và các hạt chất rắn siêu nhỏ. Đây là các tinh thể nguy hiểm, vì có thể là hỗn hợp của các hợp chất độc hại có kích thước 2.5-10 micron. Trong khi đó, lỗ chân lông thường có kích thước khoảng 50-70 micron. Điều này có nghĩa là khói bụi có thể dễ dàng xâm nhập vào trong các lỗ chân lông và gây ra các vấn đề về da.

Tiếp xúc lâu dài với không khí ô nhiễm khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu, da khô ráp, mất nước và dễ kích ứng. Bụi bẩn, tế bào chết tích tụ gây bít tắc lỗ chân lông, hình thành mụn và viêm da.

Bác sĩ Ngọc Yến tư vấn về cách bảo vệ da khi ô nhiễm không khí. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Yến hướng dẫn cách bảo vệ da trước ô nhiễm không khí dưới đây.

Chống nắng khi ra ngoài trời

Tia UV trong ánh nắng phá hủy cấu trúc da, gây đỏ da, lão hóa, ung thư da và các bệnh lý da mạn tính. Ô nhiễm kết hợp tia UV còn làm da xỉn màu, sạm nám, thúc đẩy lão hóa sớm và tăng nguy cơ ung thư da.

Kem chống nắng có thể ngăn ngừa các tác hại trên và hạn chế tác động của ô nhiễm. Khi ra ngoài, nên dùng kem chống nắng SPF từ 30 trở lên, phổ rộng chống cả tia UVA và UVB. Chọn loại chống nước nếu tắm biển hoặc bơi và thoa lại sau mỗi hai giờ dưới nắng. Đồng thời mặc quần áo dài, đeo khẩu trang vải cotton dày, ưu tiên màu tối như đen, xanh đậm hay nâu để tăng khả năng chống tia cực tím.

Làm sạch da mặt

Ban đêm là thời điểm"vàng" để da tự phục hồi, vì vậy hãy luôn rửa mặt thật sạch. Tẩy trang mỗi ngày để loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn, sau đó rửa mặt bằng sản phẩm dịu nhẹ có độ pH gần với da. Người da dầu có thể rửa thêm buổi sáng, nhưng không phải ai cũng cần rửa hai lần mỗi ngày. Nếu có làn da nhạy cảm, nên tránh các loại sữa rửa mặt có hương liệu hoặc chất tạo màu, vì chúng có thể gây kích ứng.

Tăng cường hàng rào bảo vệ da

Tiếp xúc thường xuyên với không khí ô nhiễm khiến da nhanh lão hóa. Bổ sung chất chống oxy hóa giúp hạn chế tình trạng này, tăng cường hàng rào bảo vệ da. Chất chống oxy hóa có trong nhiều loại kem dưỡng da, kem dưỡng và serum. Sau khi làm sạch da, nên dùng sản phẩm chứa chất chống oxy hóa như vitamin C, E... để bảo vệ da khỏi tổn thương do ô nhiễm và stress oxy hóa.

Chế độ dinh dưỡng phù hợp

Bảo vệ làn da từ bên trong cũng rất quan trọng. Ăn nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa mỗi ngày bao gồm trái cây, rau củ, các loại hạt, hạt giống, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Các nghiên cứu cho thấy tuân theo chế độ ăn thực vật giàu chất chống oxy hóa giúp giảm stress oxy hóa trong cơ thể. Bạn cũng nên cân nhắc bổ sung chất béo lành mạnh như omega-3 từ cá hồi, cá mòi, hạt chia, hạt lanh hoặc quả óc chó giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da và duy trì làn da khỏe mạnh.

Giảm tiếp xúc với ô nhiễm

Không phải lúc nào cũng có thể tránh được ô nhiễm nhưng có thể giảm mức độ tiếp xúc với khói, bụi bằng cách làm sạch môi trường sống. Sử dụng máy lọc không khí hạt hiệu suất cao (HEPA) có thể lọc các hạt ô nhiễm siêu nhỏ và thay màng lọc thường xuyên. Kiểm tra dự báo ô nhiễm không khí tại khu vực sinh sống. Nếu mức độ ô nhiễm cao, tránh ở ngoài trời quá lâu từ 11h đến 20h. Không tập thể dục ngoài trời vào giờ cao điểm, khi lượng khí thải từ xe cộ cao nhất.

Bác sĩ Yến lưu ý người có bất kỳ dấu hiệu bất thường về da, cần đi khám chuyên khoa da liễu sớm để điều trị kịp thời, tránh để lại di chứng.

Hằng Trần