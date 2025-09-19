7 nhóm thực phẩm giúp da khỏe đẹp

Hoa quả giàu vitamin C, cá béo chứa omega-3, cùng các loại hạt và ngũ cốc nhiều kẽm có thể nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Để có làn da sáng mịn, ít mụn và chậm lão hóa, ngoài chăm sóc bên ngoài, cần chú trọng đến chế độ dinh dưỡng hằng ngày. BS.CKI Nguyễn Ngọc Trân, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, gợi ý 7 nhóm thực phẩm giúp cho da khỏe đẹp từ bên trong, có thể linh hoạt kết hợp trong thực đơn.

Nhóm giàu beta-carotene và vitamin A

Beta-carotene (tiền vitamin A) có thể bảo vệ da khỏi tia UV, giảm tổn thương DNA và tăng cường chu trình thay mới tế bào. Vitamin A còn hỗ trợ tuyến bã nhờn hoạt động cân bằng, hạn chế tình trạng da khô ráp. Thực phẩm giàu vitamin A gồm cà rốt, khoai lang, bí đỏ, rau bina, cải xoăn, xoài, đu đủ...

Bác sĩ Trân khám da cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhóm giàu vitamin C

Vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen - loại protein cấu trúc quan trọng giữ cho da căng và đàn hồi. Chất chống oxy hóa mạnh này còn giúp trung hòa gốc tự do, làm mờ các đốm nâu do nắng, hỗ trợ phục hồi sau mụn và giảm viêm đỏ. Thực phẩm giàu vitamin C như cam, bưởi, chanh, dâu tây, kiwi, ớt chuông đỏ, súp lơ xanh, rau cải xoăn.

Nhóm giàu vitamin E

Vitamin E có tác dụng bảo vệ lipid màng tế bào khỏi sự tấn công của tia UV và ô nhiễm, đồng thời giữ ẩm tự nhiên cho da, làm dịu tình trạng khô, ngứa và giảm hình thành nếp nhăn. Chế độ ăn hàng ngày gồm hạnh nhân, hạt hướng dương, quả bơ, dầu ô liu nguyên chất, đu đủ hay mầm lúa mì bổ sung vitamin E cho cơ thể.

Các loại thực phẩm giàu vitamin A, C, kẽm... giúp da khỏe đẹp. Ảnh tạo bằng AI

Nhóm giàu axit béo omega-3

Omega-3 giúp tạo lớp màng lipid khỏe mạnh, giảm mất nước qua da và hạn chế tình trạng bong tróc. Hoạt tính kháng viêm của omega-3 còn giảm mẩn đỏ, mụn viêm và hỗ trợ bệnh lý viêm da như eczema hoặc vảy nến. Cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi, hạt lanh, hạt chia, quả óc chó... giàu omega-3.

Nhóm giàu kẽm

Kẽm đóng vai trò trong quá trình tái tạo mô và kiểm soát hoạt động tuyến bã. Nếu thiếu kẽm có thể khiến vết thương lâu lành, dễ nổi mụn viêm và da xỉn màu. Thực phẩm giàu kẽm như hàu, nghêu, thịt bò nạc, thịt gà, đậu lăng, hạt bí ngô, ngũ cốc nguyên hạt...

Nhóm giàu nước và hợp chất polyphenol

Hydrat hóa đầy đủ làm da căng mướt, trong khi hợp chất polyphenol có thể trung hòa gốc tự do, giảm viêm và ngăn ngừa lão hóa sớm. Thực phẩm giàu nước và polyphenol gồm dưa hấu, dưa leo, táo, cam, trà xanh, nho tím, việt quất, mâm xôi...

Nhóm thực phẩm chứa probiotic

Hệ vi sinh đường ruột ảnh hưởng trực tiếp đến trục ruột - da - não. Probiotic giúp cân bằng hệ vi khuẩn, giảm viêm toàn thân, hỗ trợ cải thiện mụn trứng cá, viêm da cơ địa, thậm chí giảm tỷ lệ bùng phát trứng cá đỏ. Sữa chua không đường, kim chi, dưa cải muối, miso, natto là nguồn thực phẩm giàu probiotic.

Bác sĩ Trân lưu ý mọi người đa dạng hóa các nhóm thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày, chế biến đúng cách để giữ lại giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Nên duy trì lối sống lành mạnh ngủ đủ giấc, luyện tập thể thao, hạn chế stress để làn da luôn khỏe mạnh và tươi tắn.

Minh Hương