Mẹo ăn uống giảm acid uric

Ngoài giảm thực phẩm giàu purin, người bị tăng acid uric nên uống đủ nước, tăng cường thực phẩm giàu chất xơ để kiểm soát chỉ số.

Nồng độ acid uric cao có thể khiến cơ thể cảm thấy nặng nề, mệt mỏi và viêm nhiễm. Ngoài gây đau khớp, sỏi thận, tình trạng này cũng ảnh hưởng đến năng lượng, giấc ngủ và tâm trạng hàng ngày. Duy trì những thói quen ăn uống lành mạnh hàng ngày có thể giúp kiểm soát nồng độ acid uric mà không cần phụ thuộc vào thuốc.

Dưới đây là 7 cách ăn uống hỗ trợ khả năng tự nhiên của cơ thể trong việc giảm acid uric.

Bắt đầu ngày mới bằng việc bổ sung nước từ từ

Bổ sung đủ nước giúp thận lọc acid uric hiệu quả hơn. Bạn không nên uống một lượng lớn cùng một lúc mà nhấp từng ngụm nhỏ và đều đặn trong suốt cả ngày. Uống một ly nước ấm vào buổi sáng cũng kích thích hệ tiêu hóa, nhu động ruột và chuẩn bị cho hệ thống chuyển hóa, gián tiếp làm giảm lượng acid uric.

Bổ sung chất xơ

Người mắc chứng tăng acid uric cần tránh thực phẩm giàu purin đồng thời tăng cường chất xơ. Chất xơ hòa tan từ yến mạch, táo, lúa mạch và rau củ giúp giữ lại acid uric trong ruột, hỗ trợ cơ thể đào thải qua phân. Tất cả điều này làm giảm gánh nặng cho thận.

Ăn nhẹ buổi tối

Các bữa ăn khuya, giàu chất béo làm tăng căng thẳng trao đổi chất và khiến cơ thể giữ lại acid uric lâu hơn. Một bữa tối nhẹ nhàng với rau củ, đậu lăng, súp có thể giảm tải cho hệ tiêu hóa vào ban đêm. Khi ruột hoạt động trơn tru hơn, nồng độ acid uric sẽ giảm nhiều hơn.

Chọn trái cây ít fructose

Trái cây rất tốt cho sức khỏe song ăn quá mức loại có hàm lượng fructose cao như xoài, nho và vải có thể làm tăng acid uric. Thay vào đó, hãy chọn ổi, các loại quả mọng, cam, chanh, đu đủ để cung cấp vitamin mà không làm tăng đột biến fructose.

Để cơ thể được nghỉ ngơi giữa các bữa ăn

Thời gian nhịn ăn ngắn 10-12 giờ (ví dụ ăn tối trước 20h và ăn sáng trước 8h) cho phép thận có thời gian đào thải acid uric. Cách nhịn ăn qua đêm này có thể mang lại những tác dụng tích cực đối với tình trạng viêm, phản ứng insulin và chuyển hóa acid uric mà không gây căng thẳng cho cơ thể.

Sử dụng các loại gia vị hỗ trợ

Nghệ giúp giảm viêm, thì là tăng cường tiêu hóa, còn gừng cải thiện tuần hoàn máu. Những gia vị này góp phần giảm áp lực lên thận, đẩy lùi stress oxy hóa, thúc đẩy cơ thể phân giải acid uric tốt hơn.

Tiêu thụ thực phẩm lên men

Duy trì hệ vi sinh đường ruột cân bằng cũng hỗ trợ phân giải purin trước khi chúng đi vào máu. Thực phẩm lên men như sữa chua, dưa muối tự làm, cháo yến mạch hoặc sữa bơ bổ sung vi khuẩn có lợi. Khi sức khỏe đường ruột được cải thiện, chỉ số acid uric cũng có xu hướng ổn định hơn.

Bảo Bảo (Theo Times of India)