Lưu ý khi ăn nghệ để tốt cho sức khỏe

Ăn nghệ bổ sung curcumin, hợp chất có tác dụng giảm đau và viêm, thúc đẩy tiêu hóa, có lợi cho người mắc bệnh ung thư.

Nghệ xay hoặc nghệ tươi là một thành phần trong nhiều món ăn như bột cà ri, sinh tố, đồ uống nóng và súp. Đây là thực phẩm bổ dưỡng, có nhiều lợi ích sức khỏe tiềm năng.

Giá trị dinh dưỡng

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), một thìa canh bột nghệ xay chứa:

29,3 calo

0,91 g protein

0,31 g chất béo

6,31 g carbohydrate

2,1 g chất xơ

0,3 g đường

15,8 mg canxi

5,17 mg sắt

19,6 mg magiê

28,1 mg phốt pho

196 mg kali

Nam giới trưởng thành và phụ nữ sau mãn kinh cần 8 mg sắt mỗi ngày. Vì vậy, khẩu phần nghệ này cung cấp hơn một nửa lượng khuyến nghị hàng ngày. Phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt hoặc mang thai, nhu cầu sắt cao hơn, lần lượt là 18 mg và 27 mg.

Lợi ích

Chống viêm

Curcumin có tác dụng chống viêm và ngăn chặn một số chất gây viêm mà cơ thể tạo ra. Curcumin có tác dụng giảm đau và viêm xương khớp tương tự các thuốc chống viêm không steroid (NSAID). Hợp chất này còn có thể làm giảm mất xương ở người mắc bệnh viêm khớp dạng thấp (RA).

Giảm đau

Nghệ giúp giảm đau nhờ thành phần hoạt chất curcumin, có đặc tính kháng viêm, có lợi cho người mắc bệnh về xương khớp.

Giảm hội chứng ruột kích thích

Ăn nghệ góp phần giảm triệu chứng hội chứng ruột kích thích (IBS), đặc biệt là đau bụng nhờ đặc tính kháng viêm. Tuy nhiên, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ về liều lượng tối ưu và tác dụng lâu dài trước khi sử dụng thực phẩm bổ sung.

Hỗ trợ điều trị ung thư

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), curcumin có thể cải thiện chất lượng cuộc sống ở người đang điều trị ung thư đồng thời giảm tác dụng phụ của xạ trị hoặc hóa trị.

Tác dụng phụ

Cũng như tất cả các chất bổ sung, nghệ và curcumin có thể gây ra các tác dụng phụ.

Các triệu chứng tiêu hóa

Với liều lượng cao, nghệ hoặc curcumin có thể gây khó chịu ở dạ dày, buồn nôn, đau dạ dày, trào ngược axit, nôn mửa, tiêu chảy, làm loãng máu. Nghệ có nguy cơ làm loãng máu, dẫn đến dễ chảy máu hơn. Người dùng thuốc làm loãng máu như warfarin hoặc mắc chứng rối loạn chảy máu nên tránh tiêu thụ nghệ liều cao hoặc dùng thực phẩm bổ sung curcumin.

Thiếu sắt

Thực phẩm bổ sung nghệ liên kết với sắt, ngăn cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng này, tăng nguy cơ thiếu hụt.

Nhiễm độc chì

Chì rất độc và có thể tích tụ trong cơ thể theo thời gian. Chì có hại cho trẻ em và trong thai kỳ, khi chì trong xương đi vào máu và có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Người ăn nghệ hoặc dùng thực phẩm bổ sung curcumin nên cẩn thận khi mua sản phẩm này, ưu tiên các nguồn uy tín và an toàn.

Phản ứng dị ứng

Các bài thuốc thảo dược từ nghệ có thể gây ra phản ứng dị ứng. Nghệ có liên quan đến phát ban da hoặc viêm da dị ứng. Các triệu chứng dị ứng bao gồm bị ngứa, nổi mề đay hoặc sưng quanh môi hoặc miệng. Phản ứng dị ứng có thể trở nên nghiêm trọng ở một số người, cần đến bệnh viện điều trị.

Bảo Bảo (Theo Medical News Today)