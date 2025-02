Lợi ích khi ăn quả ổi thường xuyên

Ổi giàu dinh dưỡng như chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin C có thể tăng cường miễn dịch, giảm lão hóa, hỗ trợ giảm cân, phòng nhiều bệnh.

Ngoài các chất trên, ổi còn cung cấp vitamin B9, mangan, kali, nước... Nhờ giá trị dinh dưỡng cao nên ăn ổi thường xuyên tốt cho sức khỏe theo nhiều cách.

Tăng miễn dịch

Ổi là một trong những nguồn thực phẩm giàu vitamin C nhất. Lượng vitamin C trong ổi là 228 mg, gần gấp 4 lần so với cam (53 mg). Cung cấp đủ vitamin C cho cơ thể giúp tăng cường miễn dịch. Vitamin C cũng có liên quan đến lợi ích kháng khuẩn, tức là tiêu diệt vi khuẩn và virus gây nhiễm trùng.

Tốt cho da và tóc

Các chất chống oxy hóa trong ổi có thể chống lại các gốc tự do, bảo vệ làn da khỏi bị tổn thương, chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa nếp nhăn. Đặc tính chống viêm của quả này cũng hỗ trợ giảm viêm, mẩn đỏ trên da. Vitamin B, C thúc đẩy các nang tóc phát triển.

Hạ đường huyết

Ăn ổi có thể cải thiện khả năng kiểm soát lượng đường trong máu. Pectin là loại chất xơ hòa tan trong ổi có thể làm chậm quá trình hấp thụ glucose ở ruột và cải thiện khả năng dung nạp glucose. Không chỉ ăn quả mà chiết xuất lá ổi cũng có thể ổn định lượng đường trong máu cho người tiểu đường.

Hỗ trợ giảm cân

Hàm lượng calo thấp cùng chất xơ pectin dồi dào trong ổi tăng cảm giác no lâu, tránh nạp thực phẩm quá nhiều. Chỉ số đường huyết thấp và ít carbohydrate cũng hỗ trợ giải phóng năng lượng đều đặn, duy trì cân nặng khỏe mạnh. Điều này giúp ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi trong suốt cả ngày.

Có đặc tính chống ung thư

Ổi chứa một số hợp chất hoạt tính sinh học hỗ trợ chống ung thư, nhất có nhiều trong lá. Chúng có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa và tổn thương do gốc tự do, hai trong số những nguyên nhân chính gây ung thư. Những hợp chất này còn góp phần ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Tuy nhiên, người ung thư không nên ăn ổi để thay thế các biện pháp điều trị bệnh.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Ăn quả ổi có thể tăng cường sức khỏe tim mạch theo nhiều cách. Hàm lượng chất chống oxy hóa và vitamin cao giúp bảo vệ tim khỏi tác hại của các gốc tự do. Kali và chất xơ hòa tan cao cũng góp phần cải thiện nhịp tim, hạ huyết áp và cholesterol.

Có lợi cho hệ tiêu hóa

Ổi cung cấp chất xơ dồi dào hỗ trợ nhu động ruột khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón. Một quả cung cấp 12% lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày.

Bảo Bảo (Theo Times of India)