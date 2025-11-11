5 lợi ích khi ăn đu đủ thường xuyên

Đu đủ giàu vitamin C cùng các chất chống oxy hóa, có thể giúp tăng miễn dịch, tốt cho tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư.

Đu đủ có nhiều loại, ruột màu vàng, cam hoặc đỏ, hạt màu đen, có vị đắng. Một quả đu đủ nhỏ 152 g chứa các chất dinh dưỡng như:

Calo: 68

Carbohydrate: 17 g

Chất xơ: 3 g

Protein: 1 g

Vitamin C: 98 mg

Vitamin A: 74 mcg

Folate (vitamin B9): 58 mcg

Kali: 286 mg

Một lượng nhỏ canxi, magiê và vitamin B1, B3, B5, E, K.

Đu đủ chín có vị ngọt, giàu vitamin A, C tốt cho miễn dịch. Ảnh: Bảo Bảo

Chống oxy hóa

Gốc tự do là các phân tử phản ứng được tạo ra trong quá trình trao đổi chất của cơ thể. Chúng có thể thúc đẩy stress oxy hóa từ đó dẫn đến bệnh tật. Các chất chống oxy hóa, bao gồm carotenoid trong đu đủ, có thể trung hòa các gốc tự do. Chiết xuất đu đủ còn có tác dụng giảm tổn thương oxy hóa ở DNA ở người mắc bệnh Alzheimer. Các chất chống oxy hóa có hàm lượng cao trong đu đủ bao gồm lycopene, quercetin, papain và kaempferol.

Đặc tính phòng ung thư, bệnh tim

Lycopene trong đu đủ có đặc tính chống ung thư, hoạt động bằng cách giảm các gốc tự do góp phần gây ung thư. Đu đủ chứa hàm lượng vitamin C cao, một chất chống oxy hóa mạnh. Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các chất chống oxy hóa góp phần ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol. Khi cholesterol bị oxy hóa, nó dễ gây tắc nghẽn mạch máu, dẫn đến bệnh tim. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao trong đu đủ có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim nhờ đẩy lùi mức cholesterol cao.

Cải thiện tiêu hóa và giảm viêm

Enzym papain trong đu đủ giúp protein dễ tiêu hóa hơn. Ăn đu đủ còn hỗ trợ giảm đầy hơi, táo bón và các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích (IBS). Không chỉ papain mà chymopapain trong đu đủ đều có công dụng giảm viêm. Chúng có thể giảm đau cấp tính như đau do bỏng hoặc vết bầm tím, hỗ trợ điều trị các tình trạng viêm mạn tính như viêm khớp và hen suyễn.

Tăng cường miễn dịch

Ăn thực phẩm giàu vitamin C có thể tăng cường hệ miễn dịch, cho phép cơ thể chống lại các bệnh do vi khuẩn và virus. Đu đủ có hàm lượng chất chống oxy hóa này khá cao. Đây cũng là nguồn chứa vitamin A dồi dào, rất quan trọng cho hệ miễn dịch khỏe mạnh và hoạt động tốt.

Bảo vệ da khỏi tổn thương

Ngoài việc giúp cơ thể khỏe mạnh, đu đủ còn hỗ trợ sức khỏe làn da. Stress oxy hóa được cho là một phần nguyên nhân gây ra nếp nhăn, chảy xệ và các tổn thương da khác xảy ra theo tuổi tác. Vitamin C cùng với lycopene trong đu đủ có thể bảo vệ làn, đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa này.

Đu đủ có hương vị độc đáo, nhiều cách thưởng thức, tuy nhiên, độ chín là yếu tố quan trọng. Đu đủ chưa chín hoặc quá chín có thể có vị rất khác so với loại chín hoàn toàn. Đu đủ chín có màu vàng đến đỏ cam. Giống như quả bơ, vỏ của đu đủ sẽ mềm ra khi ấn nhẹ. Đu đủ ngon nhất khi ăn lạnh, vì vậy nên bảo quản lạnh để có thể ăn bất cứ khi nào. Đu đủ rất đa năng, có thể kết hợp với các loại thực phẩm khác để bổ sung hương vị.

Bảo Bảo (Theo Healthline, WebMD)