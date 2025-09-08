5 thực phẩm nhiều purin dễ làm tăng acid uric

Acid uric là một chất thải được tạo ra trong quá trình phân hủy purin có trong thực phẩm và đồ uống. Khi lượng axit này vượt quá mức cho phép trong cơ thể, tình trạng tăng acid uric máu sẽ xảy ra. Dưới đây là những thực phẩm giàu purin mà người mắc chứng acid uric cao nên cắt giảm trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Hải sản như cá cơm, cá mòi, cá thu, sò điệp và loại có vỏ (tôm) rất giàu purin, ăn thường xuyên có liên quan đến các đợt bùng phát bệnh gout. Cá là lựa chọn lành mạnh cho hầu hết các chế độ ăn uống, nhưng người dễ mắc bệnh gout nên hạn chế.