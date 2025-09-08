5 thực phẩm nhiều purin dễ làm tăng acid uric

Acid uric là một chất thải được tạo ra trong quá trình phân hủy purin có trong thực phẩm và đồ uống. Khi lượng axit này vượt quá mức cho phép trong cơ thể, tình trạng tăng acid uric máu sẽ xảy ra. Dưới đây là những thực phẩm giàu purin mà người mắc chứng acid uric cao nên cắt giảm trong chế độ ăn uống hàng ngày.
Hải sản như cá cơm, cá mòi, cá thu, sò điệp và loại có vỏ (tôm) rất giàu purin, ăn thường xuyên có liên quan đến các đợt bùng phát bệnh gout. Cá là lựa chọn lành mạnh cho hầu hết các chế độ ăn uống, nhưng người dễ mắc bệnh gout nên hạn chế.
Acid uric là một chất thải được tạo ra trong quá trình phân hủy purin có trong thực phẩm và đồ uống. Khi lượng axit này vượt quá mức cho phép trong cơ thể, tình trạng tăng acid uric máu sẽ xảy ra. Dưới đây là những thực phẩm giàu purin mà người mắc chứng acid uric cao nên cắt giảm trong chế độ ăn uống hàng ngày.
Hải sản như cá cơm, cá mòi, cá thu, sò điệp và loại có vỏ (tôm) rất giàu purin, ăn thường xuyên có liên quan đến các đợt bùng phát bệnh gout. Cá là lựa chọn lành mạnh cho hầu hết các chế độ ăn uống, nhưng người dễ mắc bệnh gout nên hạn chế.
Đồ uống có cồn như bia và rượu mạnh có hàm lượng purin cao. Vì vậy, dùng những đồ uống này có thể làm tăng acid uric trong máu. Các loại rượu bia khác nhau chứa các loại và hàm lượng purin không giống nhau. Bia rất giàu loại purin gọi là guanosine.
Đồ uống có cồn như bia và rượu mạnh có hàm lượng purin cao. Vì vậy, dùng những đồ uống này có thể làm tăng acid uric trong máu. Các loại rượu bia khác nhau chứa các loại và hàm lượng purin không giống nhau. Bia rất giàu loại purin gọi là guanosine.
Nước ngọt có hàm lượng fructose cao có thể làm tăng sản xuất acid uric. Không giống như các loại đường khác, fructose được cơ thể chuyển hóa khác biệt, dẫn đến tăng phân hủy purin, từ đó làm tăng nồng độ acid uric. Dùng những đồ uống này có liên quan đến sự gia tăng lắng đọng tinh thể gout và các triệu chứng đi kèm.
Nước ngọt có hàm lượng fructose cao có thể làm tăng sản xuất acid uric. Không giống như các loại đường khác, fructose được cơ thể chuyển hóa khác biệt, dẫn đến tăng phân hủy purin, từ đó làm tăng nồng độ acid uric. Dùng những đồ uống này có liên quan đến sự gia tăng lắng đọng tinh thể gout và các triệu chứng đi kèm.
Thịt đỏ gồm thịt bò, thịt cừu và thịt lợn có hàm lượng purin cao. Hạn chế khẩu phần các loại thịt này có thể giữ mức acid uric ở mức thấp. Một số chọn an toàn hơn cho người bệnh gout gồm các loại thịt trắng như thịt gà, gà tây.
Thịt đỏ gồm thịt bò, thịt cừu và thịt lợn có hàm lượng purin cao. Hạn chế khẩu phần các loại thịt này có thể giữ mức acid uric ở mức thấp. Một số chọn an toàn hơn cho người bệnh gout gồm các loại thịt trắng như thịt gà, gà tây.
Nội tạng động vật chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng giàu purin. Người bị acid uric cao nên cắt giảm thực phẩm này để chế độ ăn uống lành mạnh hơn.
Nội tạng động vật chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng giàu purin. Người bị acid uric cao nên cắt giảm thực phẩm này để chế độ ăn uống lành mạnh hơn.
Bảo Bảo (Theo WebMD)
Ảnh: Bảo Bảo, AI