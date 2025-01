Mẹo ăn Tết không tăng cân

Người dễ tăng cân dịp Tết có thể áp dụng các mẹo như uống nước lọc trước khi dùng bữa, không ăn quá nhiều, giảm tinh bột, hạn chế rượu bia để giữ dáng.

Những bữa tiệc tất niên, năm mới có nhiều món ăn ngon miệng. Thời gian này nhiều người đều có tâm trạng xả hơi, ít vận động nên dễ tăng cân. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Tuyền, Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, gợi ý một số cách ăn Tết để giữ dáng thon gọn.

Uống đủ lượng nước: Người trưởng thành uống ít nhất hai lít nước mỗi ngày giúp cơ thể không bị mất nước, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Trước mỗi bữa ăn 10-15 phút, hãy uống một cốc nước lọc để cơ thể cảm thấy no, ít thèm ăn hơn, từ đó nạp ít năng lượng hơn. Hạn chế sử dụng các loại đồ uống như rượu, bia, nước ngọt.

Không ăn quá no: Các món ăn ngày Tết đa dạng hơn so với bình thường, chất lượng món và mức năng lượng cũng cao hơn. Do đó, người không kiểm soát tốt thực phẩm nạp vào cơ thể có nguy cơ thừa calo dẫn đến tăng cân. Hãy chọn khẩu phần vừa đủ, không ăn quá no mỗi bữa.

Không ăn quá nhiều cùng một món: Những món có nhiều năng lượng dễ gây béo như bánh chưng, bánh tét, thịt mỡ, thịt quay, thịt đông... chỉ nên dùng một lượng nhỏ. Ưu tiên thịt nạc, hạn chế các loại mỡ và da như da gà, vịt.

Tăng cường rau xanh và trái cây tươi, hạn chế thực phẩm chứa tinh bột: Tinh bột dễ gây tăng cân nên ăn lượng vừa đủ, ưu tiên các loại rau xanh cung cấp chất xơ cho cơ thể. Ăn chậm nhai kỹ để tiêu hóa tốt hơn, từ đó giảm được lượng thức ăn nạp vào và no lâu.

Hạn chế bánh kẹo, mứt: Đây là những món ăn vặt không thể thiếu của mọi nhà vào dịp Tết. Tuy nhiên bánh kẹo, mứt là nguyên nhân dễ gây tăng cân. Chúng thường chứa hàm lượng lớn calo, đường, phẩm màu, chất bảo quản gây hại cho sức khỏe. Thay các loại bánh kẹo, mứt bằng cách loại hạt tốt hơn cho sức khỏe. Bởi hạt thường ít calo và nhiều vitamin, protein, giúp no lâu, không ảnh hưởng đến cân nặng.

Ăn các loại hạt thay cho bánh mứt, kẹo ngày Tết để hạn chế tăng cân. Ảnh: Đức Hạnh

Ngủ đủ giấc: Thiếu ngủ có thể giảm nồng độ hormone và điều chỉnh sự chuyển hóa chất béo giúp ngăn chặn sự thèm ăn. Ngủ không đủ giấc kéo dài dẫn đến nhiều thay đổi trong hoạt động của não, từ đó khiến bạn muốn ăn thực phẩm không lành mạnh, nhiều calo và dẫn đến tăng cân.

Đức Hạnh