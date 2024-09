Men gan cao có cần uống thuốc không?

Tôi hay bị ngứa, mệt mỏi, da hơi vàng, lo bị tăng men gan. Tình trạng này do đâu, uống thuốc có hết không? (Hồng Lam, Đồng Nai)

Trả lời:

Men gan cao là tình trạng nồng độ enzyme gan trong máu tăng cao do tế bào gan đang tổn thương hoặc viêm. Có nhiều nguyên nhân làm cho men gan tăng cao như viêm gan, gan nhiễm mỡ, lạm dụng rượu bia, tác dụng phụ của thuốc, chế độ ăn uống ảnh hưởng đến gan, bệnh lý gan mật.

Viêm gan do virus như viêm gan A, B và C là những nguyên nhân phổ biến gây tăng men gan. Uống rượu bia quá mức làm tổn thương trực tiếp đến các tế bào gan dẫn đến viêm, tích tụ mỡ trong gan do bệnh gan nhiễm mỡ, cũng là lý do khiến men gan tăng.

Dùng thuốc không đúng cách có thể là nguyên nhân nghiêm trọng gây hại cho cơ quan này. Các loại thuốc như kháng viêm, giảm đau, hạ sốt, giảm mỡ máu, kháng sinh, kháng lao, thuốc tim mạch và chống động kinh dễ làm tổn thương gan, nhất là khi dùng quá liều. Để tránh nguy cơ tổn thương gan, người bệnh cần tuân thủ đúng liều lượng và hướng dẫn của bác sĩ.

Trong nhiều trường hợp, thay đổi lối sống có thể giúp cải thiện tình trạng men gan cao mà không cần dùng thuốc. Chế độ ăn uống đủ chất, tập thể dục đều đặn và tránh rượu bia là những biện pháp cơ bản nhưng rất hiệu quả.

Bác sĩ chỉ định cho người bệnh uống thuốc tùy thuộc vào nguyên nhân và mức độ tăng men gan. Bạn nên đi khám để xác định rõ nguyên nhân tăng men gan, từ đó có hướng điều trị đúng cách. Nếu men gan cao do viêm gan virus, bác sĩ có thể kê thuốc kháng virus. Những loại thuốc này giúp ức chế virus, cải thiện chức năng gan và hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân viêm gan B mạn tính.

Tăng men gan do gan nhiễm mỡ không do rượu có thể kết hợp dùng thuốc với biện pháp thay đổi lối sống, giảm cân, điều chỉnh ăn uống, hoạt động thể chất, kiểm soát đường huyết để cải thiện sức khỏe gan.

Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như S. marianum và Wasabia hỗ trợ kiểm soát triệu chứng bệnh gan. Các hoạt chất này góp phần giảm gánh nặng cho gan nhờ tác dụng kiểm soát hoạt động của tế bào kupffer (đại thực bào trong gan). Từ đó chúng giúp hạn chế nguy cơ men gan cao, tránh tổn thương gan, tăng cường quá trình giải độc, bảo vệ lá gan và cơ thể.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM