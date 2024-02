Mẹ từ chối đình chỉ thai kỳ quyết giữ con

TP HCMChị Phúc, 26 tuổi, mang thai 20 tuần, cổ tử cung mở 2 cm, bác sĩ nghĩ khó dưỡng thai nhưng chị nằm suốt hai tháng không tắm để giữ thai thêm 7 tuần.

Hơn một năm không có thai, hai vợ chồng chị Phúc, ngụ Bình Phước, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám vô sinh, bác sĩ phát hiện thai 6 tuần. Theo dõi thai đến 12 tuần, chị chuyển về gần nhà khám.

Khi thai 16 tuần, chiều dài cổ tử cung của chị ngắn dưới 25 mm (ở thai phụ bình thường khoảng 30-50 mm), chị được chỉ định theo dõi, chưa cần can thiệp. Một tháng sau, cổ tử cung tiếp tục ngắn, bệnh viện nơi chị theo dõi chuyển chị đến một bệnh viện phụ sản tại TP HCM. Lúc này, cổ tử cung chị tụt sâu và mở 2 cm, không thể khâu eo cổ tử cung, nguy cơ sinh non rất cao, khả năng giữ thai cực thấp.

Thai nhi mới 20 tuần, nếu sinh có nguy cơ tử vong cao do quá non tháng. Nhưng nếu giữ thai, người mẹ có nguy cơ nhiễm trùng do cổ tử cung đã mở. Thương con còn đạp trong bụng, chị quyết định ký giấy từ chối sinh sớm để về nhà.

"Tôi quyết giữ thai trong bụng, mong còn nước còn tát" chị Phúc nói, thêm rằng suốt hai tháng nằm một chỗ, không tắm, chỉ lau người vì sợ sẩy thai.

Thai hơn 27 tuần, chị có dấu hiệu chuyển dạ, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM sinh. "Lúc đó, tôi chỉ biết ôm bụng, nước mắt chảy dài, cầu kịp đến viện để sinh con an toàn", chị Phúc chia sẻ hôm 6/2.

Đến bệnh viện, cổ tử cung chị mở 7 cm, thai ngôi mông không thể sinh thường, chị được tiêm thuốc trợ phổi cho thai nhi rồi chuyển mổ cấp cứu. Bé trai chào đời nặng khoảng 1 kg, tím tái không khóc.

TS.BS Cam Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, áp dụng phác đồ giờ "vàng", hồi sức bé ngay trên bụng mẹ, hỗ trợ tim phổi ban đầu cho bé ngay lúc sinh. Sau đó, bé được thở áp lực dương liên tục (CPAP) nhằm giảm nguy cơ đặt nội khí quản, giảm tỷ lệ thở máy xâm lấn, từ đó giảm chi phí điều trị.

Nhờ hồi sức kịp thời, bé hồng trở lại, ổn định thân nhiệt, chuyển về khu hồi sức sơ sinh (NICU) nuôi dưỡng trong lồng ấp.

Theo bác sĩ Phượng, trẻ sinh cực non có nhiều nguy cơ biến chứng do thiếu oxy kéo dài, cai máy thở khó hơn. Hồi sức cấp cứu ngay trong giờ đầu tiên sau sinh giúp cứu sống và giảm các nguy cơ biến chứng, di chứng cho trẻ sinh non như suy hô hấp, viêm phổi, hoại tử ruột, nhiễm trùng máu, xuất huyết não, đột tử...

Khoảng 10 ngày sau sinh, sức khỏe bé tiến triển tốt. Tuy nhiên, vào tuần thứ ba, bé chậm lớn, bú kém, thiếu máu nặng, được truyền hồng cầu bổ sung. Hai vợ chồng chị Phúc thuê nhà trọ gần bệnh viện, đến thăm con mỗi ngày.

Khoảng một tháng, bé được ấp Kangaroo (nằm tiếp xúc da kề da trên ngực người mẹ). Trải qua hai tháng điều trị tại Trung tâm Sơ sinh, bé khỏe mạnh, cân nặng đạt 2,3 kg, được tầm soát các bệnh tim bẩm sinh, thính lực bình thường và xuất viện về nhà đón Tết.

ThS.BS Nguyễn Thị Quý Khoa, Phó khoa Sản, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết khi mang thai, cổ tử cung có thể giãn ra theo thời gian để chuẩn bị cho quá trình sinh nở. Nếu cổ tử cung chỉ giãn ra một ít, không phải dấu hiệu quyết định chuyển dạ, sắp sinh.Thông thường, thai phụ có cổ tử cung mở 2 cm có thể chuyển dạ trong vòng vài giờ. Một số trường hợp cổ tử cung mở 2-3 cm vẫn có thể giữ thai trong vài tuần.

Theo bác sĩ Khoa, cổ tử cung ngắn (chiều dài kênh tử cung dưới 25 mm) như chị Phúc không ảnh hưởng chức năng sinh lý nhưng dễ dẫn đến sinh non, sẩy thai liên tiếp. Tình trạng này thường không có triệu chứng cảnh báo, chỉ được phát hiện qua siêu âm thai. Nếu phát hiện sớm có thể phòng ngừa sinh non bằng cách nghỉ ngơi, dùng thuốc hoặc khâu eo cổ tử cung.

Theo bác sĩ Khoa, trường hợp mẹ bầu nằm giữ thai tại giường như chị Phúc không nằm trong chỉ định y khoa. Tuy nhiên, một số mẹ bầu vẫn tự áp dụng cách này trong trường hợp thai nguy cơ cao như dọa sẩy thai, sinh non, hở eo tử cung... Tùy theo mỗi bệnh lý, thai phụ có thể nghỉ ngơi tại nhà, nằm yên trên giường hoặc theo dõi tại bệnh viện.

