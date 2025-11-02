Mẹ bầu nghén nhiều có ảnh hưởng thai nhi không?

Tôi mang thai 5 tuần, bị nghén nặng, gần như kiệt sức, xin hỏi bác sĩ tình trạng này kéo dài có ảnh hưởng đến thai nhi không? Tôi cần bổ sung gì? (Minh Hà, 28 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Nghén nặng khi mang thai 5 tuần là tình trạng sinh lý thường gặp trong thai kỳ. Nghén thường xảy ra trong 3 tháng đầu thai kỳ, mức độ có thể khác nhau ở mỗi người.

Một số mẹ bầu có các triệu chứng nhẹ như mệt mỏi, buồn ngủ, khó tập trung, chán ăn hoặc đầy hơi, khó tiêu. Tuy nhiên, ở mức độ nặng, nôn nhiều, ăn uống kém kéo dài dẫn đến mẹ bầu bị suy nhược cơ thể, sụt cân hoặc rối loạn điện giải. Tình trạng này có thể khiến thai không nhận đủ năng lượng và vi chất cần thiết để phát triển, nguy cơ sinh non, nhẹ cân.

Một thai phụ ốm nghén siêu âm tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7. Ảnh minh họa: Huyền Vũ

Với tình trạng của bạn, bác sĩ cần đánh giá thêm mức độ nôn, khả năng ăn uống và tình trạng dinh dưỡng, từ đó đưa ra hướng xử trí phù hợp. Nếu nôn nhẹ, chỉ xảy ra vài lần trong ngày, bạn chưa cần dùng thuốc, có thể áp dụng một số cách sau để giảm nhẹ triệu chứng.

Chọn thực phẩm dễ tiêu, nhẹ bụng, ăn ít một nhưng chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày.

Ưu tiên món dễ ăn, không gây khó chịu hay đầy hơi.

Tránh thực phẩm nhiều gia vị, chiên xào, nhiều dầu mỡ hoặc có mùi nặng.

Hạn chế chất kích thích như trà, cà phê, chocolate, nước ngọt có ga vì có thể làm tăng cảm giác buồn nôn.

Giữ tinh thần thoải mái, nghỉ ngơi đầy đủ và uống nước từng ngụm nhỏ trong ngày cũng giúp giảm triệu chứng đáng kể.

Nếu bạn đã thử thay đổi chế độ ăn uống mà không giảm nôn nghén cần nên đến bác sĩ chuyên khoa sản để khám và điều trị phù hợp. Một số trường hợp được chỉ định điều trị bằng thuốc. Nếu nôn nặng hơn, khiến cơ thể mất nước, mệt mỏi nhiều hoặc có dấu hiệu rối loạn điện giải, mẹ bầu cần nhập viện để điều trị.

BS.CKI Đỗ Đình Đạt

Trung tâm Sản Phụ khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM