Mẹ bầu nên bổ sung canxi khi nào?

Tôi mang thai 6 tuần, nôn nghén, ăn uống kém, có cần uống bổ sung canxi từ bây giờ không hay khi nào phù hợp? (Linh, 28 tuổi, Vĩnh Long)

Trả lời:

Canxi có vai trò thiết yếu trong thai kỳ, giúp hình thành hệ xương, răng, hỗ trợ chức năng cơ, thần kinh cho thai nhi, đảm bảo duy trì lượng canxi dự trữ cho thai phụ. Nếu thiếu hụt, cơ thể ưu tiên lấy canxi từ xương mẹ để cung cấp cho thai nhi. Điều này có thể khiến mẹ bị loãng xương, đau lưng hoặc chuột rút. Lượng canxi trong cơ thể thấp còn có thể liên quan đến nguy cơ tiền sản giật, sinh non, thai nhi chậm phát triển, còi xương bẩm sinh hoặc dị dạng xương.

Nhu cầu canxi tăng dần theo từng giai đoạn thai kỳ. Trong ba tháng đầu, mẹ bầu cần khoảng 800 mg/ngày, chủ yếu bổ sung qua thực phẩm giàu canxi bao gồm sữa và các chế phẩm từ sữa (sữa chua, phô mai...), tôm, cua, cá, trứng, đậu phụ, rau xanh... Trường hợp nghén nặng không ăn được, bác sĩ có thể chỉ định uống canxi với lượng phù hợp.

Ba tháng giữa thai kỳ là giai đoạn hệ xương của thai nhi phát triển nhanh, nhu cầu canxi của mẹ bầu tăng lên 1.000 mg/ngày. Mẹ bầu nên bắt đầu uống bổ sung khoáng chất này từ khoảng tuần thai 14-20. Đến ba tháng cuối, nhu cầu canxi tăng lên 1.500 mg/ngày để thai nhi ổn định khung xương trước khi chào đời.

ThS.BS Nguyễn Phương Thảo tư vấn cho mẹ bầu. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Chế độ ăn thường không đáp ứng đủ lượng canxi tương ứng, do canxi trong thực phẩm là dạng thô, cần axit dạ dày hòa tan, trung bình cơ thể chỉ hấp thụ được khoảng 20-30% lượng canxi có trong thức ăn.

Thai phụ nên uống bổ sung canxi và vitamin D3theo hướng dẫn của bác sĩ. Lưu ý thời điểm uống canxi tốt nhất là sau bữa sáng khoảng một giờ, tránh uống vào buổi tối dễ gây lắng cặn ở thận, có thể dẫn đến sỏi thận, mất ngủ. Không uống canxi cùng lúc với sắt, vì canxi cản trở sự hấp thụ sắt, nên uống cách nhau ít nhất 2 giờ. Bạn cũng nên bổ sung khoảng 2-2,5 lít nước mỗi ngày để giảm nguy cơ sỏi thận, táo bón liên quan đến cặn canxi.

ThS.BS Nguyễn Phương Thảo

Đơn vị Y học bào thai

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7