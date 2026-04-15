Mẹ bầu nên ăn uống thế nào khi thai nhi nhỏ?

Tôi mang thai 25 tuần, thai nhỏ so với tuổi thai thì nên ăn uống như thế nào để con tăng trưởng bình thường? (Trang, 28 tuổi)

Trả lời:

Thai nhỏ gồm hai tình trạng là thai nhỏ so với tuổi thai (SGA) và thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung (IUGR). Nguyên nhân gồm thiếu hụt oxy và chất dinh dưỡng truyền đến thai nhi hoặc rối loạn tăng trưởng bẩm sinh, liên quan đến bất thường ở mẹ, bánh nhau hoặc thai nhi.

Các yếu tố từ mẹ như hút thuốc, uống rượu hoặc dinh dưỡng kém dẫn đến hạn chế chức năng nhau thai, sự phát triển của thai nhi. Mẹ mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, thiếu máu hoặc bệnh tim, viêm loét dạ dày thực quản, bệnh tự miễn lupus ban đỏ... cũng góp phần khiến thai nhỏ.

Suy giảm chức năng bánh nhau, bánh nhau mang bất thường di truyền thể khảm, dây rốn bám màng hoặc lượng nước ối thấp có thể cản trở chất dinh dưỡng từ bánh nhau đến thai nhi. Mang đa thai làm tăng nguy cơ thai nhỏ. Bất thường di truyền, dị tật bẩm sinh hoặc vấn đề phát triển ở thai nhi cũng gây ra tình trạng chậm tăng trưởng.

Bác sĩ đánh giá ba yếu tố sức khỏe của bé, chất lượng bánh nhau, bệnh lý của mẹ. Nếu nguyên nhân do chế độ dinh dưỡng của mẹ chưa hợp lý, bác sĩ hướng dẫn ăn uống khoa học, bổ sung chất đạm. Thai nhi có khả năng bắt kịp đà tăng trưởng sau 1-2 tuần.

Bữa ăn cho mẹ bầu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thai phụ cần ăn đúng nhóm chất để chuyển hóa tối ưu cho thai nhi. Mẹ nên ưu tiên chất đạm từ thịt bò, gà, trứng, sữa ít đường, các chế phẩm từ sữa, đậu phụ, các loại hạt giúp tăng cường năng lượng cho thai nhi phát triển. Bổ sung omega-3, canxi, sắt và axit folic theo chỉ định của bác sĩ nhằm đảm bảo đủ dưỡng chất cho thai. Chia nhỏ 5-6 bữa một ngày, kết hợp rau củ quả để tránh đầy bụng giúp dưỡng chất hấp thụ liên tục. Uống đủ nước làm tăng thể tích máu, cải thiện lượng nước ối.

Nếu nguyên nhân xuất phát từ bánh nhau hoặc bất thường bẩm sinh ở thai nhi, quá trình điều trị phức tạp, thai nhi thường khó đạt được cân nặng lý tưởng. Trong trường hợp này, mục tiêu chính là giữ bé an toàn trong bụng mẹ lâu nhất. Bác sĩ quản lý thai kỳ sát sao bằng cách siêu âm Doppler định kỳ, đo chỉ số nước ối, theo dõi nhịp tim thai.

Nếu thai kỳ diễn tiến ổn định, mẹ bầu có thể giữ thai đến tuần 37-39. Trường hợp có bất thường, bác sĩ chỉ định lấy thai trước tuần 37. Nếu bé chào đời sớm trước 34 tuần, mẹ bầu sẽ được tiêm thuốc trưởng thành phổi để giảm nguy cơ suy hô hấp cho bé sau sinh.

Bạn nên khám tại trung tâm y tế chuyên sâu để bác sĩ đánh giá toàn diện thai kỳ, lên kế hoạch theo dõi phù hợp, đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi.

ThS.BS Nguyễn Phương Thảo

Đơn vị Y học bào thai

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7