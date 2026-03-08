Mẹ bầu nên ăn uống thế nào để thai phát triển tốt?

Tôi mang thai 10 tuần nên ăn uống như thế nào để bé phát triển tốt, mẹ tăng cân đúng chuẩn? (Hạnh, 24 tuổi, Đà Nẵng)

Trả lời:

Hướng dẫn chế độ ăn uống mới được Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) vừa công bố đầu năm nay với thông điệp "ăn thực phẩm tự nhiên" (eat real food) nhấn mạnh tầm quan trọng của thực phẩm nguyên chất giàu dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai.

Mẹ bầu nên chọn thực phẩm tự nhiên, chế biến tối thiểu để đáp ứng nhu cầu tăng cao về sắt, folate, iốt, choline, canxi, hỗ trợ sự phát triển của thai nhi. Các nguồn protein chất lượng cao từ động vật (thịt bò, gia cầm, trứng, hải sản), thực vật (đậu phụ, các loại đậu hạt) được khuyến khích ưu tiên trong mỗi bữa ăn. Mẹ bầu cần bổ sung chất béo lành mạnh từ sữa nguyên kem, bơ, dầu ôliu, các loại hạt. Hạn chế tối đa ngũ cốc tinh chế, đồ uống có đường, thực phẩm chế biến sẵn nhằm tránh dư thừa calo không cần thiết cho cơ thể.

Về nhu cầu năng lượng, thay vì "ăn cho hai người" theo quan niệm cũ, mẹ bầu có thể không cần tăng thêm calo hay cân nặng trong ba tháng đầu thai kỳ, vì kích thước thai nhi còn nhỏ. Đến quý hai (14-28 tuần thai), thai phụ cần tăng lên khoảng 350 kcal/ngày và đạt mức 450 kcal/ngày vào quý ba (từ 28 tuần thai trở đi). Để đạt được mức năng lượng này mà không gây béo phì, mẹ bầu nên ăn đa dạng và tăng cường chất đạm. Ví dụ, trường hợp thai phụ nặng 60 kg cần khoảng 60-70 g đạm mỗi ngày, tương đương ít nhất 200 g thịt hoặc cá. Bổ sung đạm từ sữa tươi, sữa chua, phô mai giúp thai nhi phát triển tốt, tạo cảm giác no lâu, người mẹ kiểm soát cơn đói hiệu quả hơn so với việc tiêu thụ quá nhiều tinh bột.

Bữa chính cho thai phụ cần đảm bảo đủ các nhóm dưỡng chất cần thiết. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Mẹ bầu nên sử dụng sữa nguyên kem không đường vì nguồn chất béo này thực sự có lợi. Để bổ sung 350 kcal mỗi ngày, thai phụ cần uống thêm khoảng nửa lít sữa tươi là gần đủ năng lượng cần thiết. Ưu tiên loại tinh bột chuyển hóa chậm như gạo lứt, bánh mì nguyên cám, ăn đa dạng rau củ để cung cấp đầy đủ vitamin. Mẹ bầu có thể chia nhỏ bữa ăn trong ngày nhằm giảm đầy hơi, khó tiêu, nhất là trong những tháng cuối khi bụng lớn. Hãy ăn no khoảng 70-80% vào bữa chính, bổ sung thêm bữa phụ bằng sữa, trái cây hoặc các loại hạt để đảm bảo dinh dưỡng tối ưu cho cả mẹ và bé.

ThS.BS Nguyễn Phương Thảo

Đơn vị Y học bào thai

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7