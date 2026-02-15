Mẹ bầu nên ăn, tránh gì dịp Tết?

Mẹ bầu chỉ ăn khoảng 100 g bánh chưng một ngày, tăng cường rau xanh, tránh nước ngọt để hạn chế tăng cân và đường huyết cao, ảnh hưởng sự phát triển thai nhi.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết dinh dưỡng hợp lý giúp thai phụ duy trì sức khỏe ổn định, thai nhi phát triển. Trong dịp Tết, thai phụ nên lưu ý một số khuyến nghị sau để xây dựng khẩu phần ăn hợp lý.

Ăn bánh chưng, bánh tét với lượng vừa phải

Bánh chưng, bánh tét có tinh bột từ nếp, protein trong đậu xanh và thịt mỡ heo, tạo cảm giác no lâu. Mẹ bầu chỉ nên ăn khoảng 1/8-1/6 chiếc bánh chưng (tương đương 100-150g), tối đa một lần nột ngày, đồng thời giảm cơm hoặc tinh bột khác trong bữa ăn. Ăn nhiều bánh chưng có thể gây tăng đường huyết, đầy hơi, khó tiêu, tăng cân nhanh.

Tăng cường rau xanh và trái cây tươi

Món ăn ngày Tết thường nhiều gia vị, dầu mỡ, đường, tinh bột dễ gây đầy bụng, khó tiêu. Mẹ bầu nên bổ sung nhiều rau xanh và trái cây tươi trong khẩu phần ăn để cân bằng dinh dưỡng, hỗ trợ tiêu hóa. Rau cải, súp lơ, cà rốt, bí đỏ... giàu chất xơ, vitamin hỗ trợ hệ tiêu hóa. Cam, quýt, bưởi, chuối, xoài, táo cung cấp nhiều vitamin C, axit folic cùng khoáng chất khác để tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ sự phát triển của thai nhi.

Phụ nữ đang mang thai cần đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng của thai kỳ, kể cả trong dịp Tết. Ảnh được tạo bởi AI

Ăn các loại hạt

Thực phẩm này giàu chất béo không bão hòa, protein thực vật, vitamin và khoáng chất cần thiết trong thai kỳ. Hạt dưa, hạt bí đỏ có hàm lượng sắt, kẽm và magie, góp phần hỗ trợ tạo máu và duy trì năng lượng. Đậu nành, đậu Hà Lan... giàu đạm thực vật, canxi và folate, hỗ trợ quá trình hình thành tế bào, phát triển hệ xương của thai nhi. Hạt sen, hạnh nhân hỗ trợ tăng cường hệ tuần hoàn máu ở mẹ bầu.

Ưu tiên thịt nạc và cá

Thịt nạc (bò, heo, gà), cá hồi, cá mòi, cá chép... chứa nhiều protein chất lượng cao, sắt, kẽm, choline cần thiết cho quá trình phát triển cơ bắp, mô, não bộ của thai nhi. Mẹ bầu cần trung bình khoảng 60-75 g protein mỗi ngày (tùy thể trạng và giai đoạn thai kỳ) để hỗ trợ tạo máu, tăng cường hệ miễn dịch, phát triển tuyến vú, tử cung. Cá béo như cá hồi còn chứa nhiều DHA, omega-3, hỗ trợ quá trình hoàn thiện hệ thần kinh, thị giác thai nhi.

Ăn thêm trứng

Trứng cung cấp protein chất lượng cao, choline, sắt cùng các vitamin A, D, B12 - những dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo máu, hỗ trợ phát triển não bộ thai nhi. Thai phụ nên ăn 4-5 quả trứng một tuần, nấu chín kỹ. Bác sĩ Tùng khuyên phụ nữ mang thai nên hạn chế các món thịt nguội, chiên rán, đồ muối chua, các loại mứt, rượu bia, cà phê và đồ uống có gas.

Dưa hành, dưa muối với hàm lượng muối cao có thể gây tích nước, phù nề, nguy cơ tăng huyết áp. Ăn nhiều mứt và các loại bánh kẹo dễ khiến mẹ bầu có nguy cơ tăng đường huyết, tăng cân. Chả giò, nem rán, thịt kho, thịt nguội, lạp xưởng, xúc xích... chứa nhiều dầu mỡ và muối, sử dụng quá nhiều dễ gây khó tiêu.

Phụ nữ mang thai tuyệt đối không được uống rượu bia vì cồn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển hệ thần kinh của bé. Cà phê, trà đặc chứa caffeine có thể làm tăng nhịp tim, gây mất ngủ. Bác sĩ Tùng khuyên mẹ bầu cần bổ sung ít nhất 2 lít nước một ngày để hạn chế táo bón, giúp máu lưu thông, ngăn ngừa thiếu ối, cạn ối. Phụ nữ đang mang thai cần dành thời gian nghỉ ngơi, tránh thức khuya.

Quốc An