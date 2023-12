Máu tụ cột sống khiến người đàn ông liệt hai chân

TP HCMÔng Bình, 68 tuổi, đột ngột đau nhói lưng, vài giờ sau liệt hai chân do khối máu tụ dài 12 cm ở cột sống.

Trước đó, khi thay quần áo, ông Trần Duy Bình đột ngột có cảm giác đau nhói phía sau lưng. Sau khoảng 30 phút, hai tay tê, cảm giác lan nhanh đến ngực, bụng và hai chân, ông không thể tự đứng lên.

Vào bệnh viện gần nhà cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán ông bị thoát vị đĩa đệm, chỉ định tập vật lý trị liệu. Tình trạng yếu liệt hai chân diễn tiến ngày càng nghiêm trọng, gia đình chuyển ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

Ngày 15/12, ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết sức cơ hai chân của bệnh nhân là 0/5, hoàn toàn liệt kèm theo rối loạn cơ vòng, không tiểu được. Kết quả chụp MRI 3 Tesla có tiêm thuốc cản quang vào tĩnh mạch, phát hiện khối máu tụ dài khoảng 12 cm nằm ngoài màng tủy (màng bao bọc tủy sống), dọc theo 6 đốt sống cổ và ngực. Khối máu tụ gây chèn ép lớn vào tủy sống, khiến hai chân người bệnh bị liệt.

Theo bác sĩ Tấn Sĩ, tổn thương tụ máu ngoài màng tủy tại vùng cổ và ngực là bệnh ít gặp. Nguyên nhân có thể do tác động từ bên ngoài trong sinh hoạt hàng ngày hoặc do mạch máu ở vùng đó bị vỡ. Nếu không được điều trị kịp thời, bỏ qua giai đoạn "vàng" can thiệp thì người bệnh khó hồi phục. Khi đó, người bệnh có nguy cơ liệt hoàn toàn hai chân, rối loạn chức năng cơ vòng.

Ông Bình được phẫu thuật cấp cứu. Quá trình bóc tách màng cứng của vùng đốt sống cổ, ngực để tiếp cận khối máu tụ rất khó khăn, vì bộ phận này dính chặt vào cấu trúc dây chằng và bản sống. Các bác sĩ phải dùng các loại thiết bị chuyên dụng để bóc tách màng cứng thành công.

Bác sĩ loại bỏ khối máu tụ đã chuyển sang màu đen, đóng dày thành bánh. Đồng thời, kiểm soát nguồn chảy máu từ những nhánh mạch máu nhỏ xung quanh, phòng ngừa nguy cơ tái phát chảy máu sau phẫu thuật.

Bác sĩ Chu Tấn Sĩ kiểm tra quá trình hồi phục của người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sáu giờ sau phẫu thuật, ông cử động được hai chân. Đến ngày thứ ba, ông tự bước chân ra khỏi giường, đi đứng nhẹ nhàng, có thể tiến và lùi, bí tiểu cải thiện; xuất viện sau khoảng 5 ngày.

Bác sĩ Tấn Sĩ cho biết chức năng vận động của người bệnh phục hồi tốt. Nếu duy trì tập vật lý trị liệu tích cực trong khoảng 2-3 tháng, tiên tượng hai chân của người bệnh có thể đi đứng như bình thường. Tình trạng rối loạn cơ vòng có thể hồi phục chậm hơn và cần tiếp tục theo dõi điều trị.

Trường Giang