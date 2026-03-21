Mắt nhìn thấy đốm đen khi nào cần đi khám?

Mắt nhìn thấy đốm đen với số lượng đột ngột tăng lên, kèm theo chớp sáng hoặc giảm thị lực là dấu hiệu cần đi khám mắt sớm.

Đốm đen trước mắt hay hiện tượng "ruồi bay" là các chấm nhỏ như mạng nhện, sợi mảnh hoặc đường ngoằn ngoèo trong tầm nhìn. Đây thường lành tính và phổ biến theo tuổi. Tuy nhiên, nếu xuất hiện đột ngột, tăng nhanh hoặc kèm chớp sáng, giảm thị lực, người bệnh nên đi khám sớm vì có thể liên quan bong võng mạc.

Xuất huyết trong mắt

Xuất huyết trong mắt có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân, từ bất thường mạch máu đến chấn thương hoặc căng thẳng. Tình trạng này khiến người bệnh nhìn thấy các đốm hoặc hình dạng như mạng nhện, đôi khi kèm cảm giác mờ hoặc ám đỏ. Trong nhiều trường hợp, các đốm sẽ tự mờ dần theo thời gian, dù quá trình này có thể kéo dài. Nếu vùng xuất huyết rộng hoặc ảnh hưởng thị lực, người bệnh có thể cần can thiệp điều trị.

Nhiễm trùng mắt

Một số loại virus và vi khuẩn có thể gây viêm võng mạc, dẫn đến hiện tượng "ruồi bay" kèm theo đau, đỏ mắt hoặc các triệu chứng toàn thân như sốt. Nguyên nhân có thể bao gồm virus herpes, bệnh do mèo cào, bệnh Lyme hoặc lao. Các trường hợp này thường cải thiện khi điều trị nguyên nhân, nhưng cần được chẩn đoán sớm để tránh biến chứng nghiêm trọng.

Chấn thương mắt

Chấn thương mắt có thể xảy ra do va đập hoặc tiếp xúc với hóa chất, dị vật. Ngoài tình trạng mắt nhìn thấy đốm đen, người bệnh có thể bị đau, giảm thị lực, xuất huyết, đồng tử bất thường hoặc khó cử động mắt. Tùy mức độ, chấn thương có thể điều trị bằng nghỉ ngơi hoặc chườm lạnh, nhưng những trường hợp nặng cần cấp cứu ngay.

Bong võng mạc

Bong võng mạc là tình trạng cấp cứu khi lớp võng mạc tách khỏi mô nuôi dưỡng bên dưới. Dấu hiệu điển hình là xuất hiện đột ngột nhiều đốm đen lơ lửng, chớp sáng hoặc giảm thị lực. Trì hoãn điều trị có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.

Bong dịch kính

Bong dịch kính xảy ra khi khối gel trong mắt tách khỏi võng mạc. Ngoài hiện tượng "ruồi bay", người bệnh có thể thấy chớp sáng ở vùng nhìn ngoại vi. Phần lớn trường hợp không nguy hiểm, nhưng khoảng 15% có thể gây rách võng mạc dẫn đến bong võng mạc. Vì vậy, cần đi khám nếu xuất hiện triệu chứng.

Viêm màng bồ đào

Đây là tình trạng viêm ở phần cung cấp máu cho võng mạc. Người bệnh có thể nhìn mờ, đỏ mắt, đau, thấy đốm đen xuất hiện nhiều và nhạy cảm với ánh sáng. Triệu chứng thường xuất hiện đột ngột và cần điều trị bằng thuốc chống viêm như corticosteroid.

Trong đa số trường hợp, "ruồi bay" không cần điều trị mà chỉ theo dõi. Tuy nhiên, nếu liên quan đến các bệnh lý nghiêm trọng, bác sĩ có thể chỉ định can thiệp. Một số phương pháp điều trị gồm phẫu thuật cắt dịch kính để loại bỏ các đốm hoặc dùng laser để phá vỡ chúng.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health)