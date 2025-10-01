Vì sao mắt nhìn thấy đốm đen?

Mắt nhìn thấy đốm đen có thể cảnh báo các bệnh lý như viêm màng bồ đào, bệnh võng mạc tiểu đường, nhiễm trùng mắt hoặc bong võng mạc.

Đốm đen xuất hiện trước mắt như những vệt nhỏ, mờ ảo hoặc dạng sợi chỉ trôi ngang qua tầm nhìn, thường dễ nhận thấy nhất trên nền sáng hoặc nền trơn. Những rối loạn thị giác phổ biến này thường xảy ra khi các khối gel hoặc tế bào trong dịch kính tạo bóng trên võng mạc. Đây là một phần của quá trình lão hóa tự nhiên song đôi khi có thể là dấu hiệu của các bệnh lý tiềm ẩn về mắt cần được điều trị. Dưới đây là những nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Viêm màng bồ đào

Viêm màng bồ đào là tình trạng viêm ở lớp giữa của mắt bao gồm mống mắt, thể mi và màng mạch. Tình trạng này có thể do các rối loạn tự miễn, nhiễm trùng hoặc chấn thương mắt. Mắt nhìn thấy đốm đen ở người bị viêm màng bồ đào thường do các tế bào viêm và mảnh vụn tích tụ trong dịch kính, tạo thành bóng trên võng mạc. Người mắc cũng có thể bị đỏ mắt, đau, mờ mắt và nhạy cảm với ánh sáng.

Chẩn đoán và điều trị sớm bằng thuốc chống viêm hoặc ức chế miễn dịch giúp kiểm soát các triệu chứng và ngăn ngừa các biến chứng như tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể hoặc thay đổi thị lực vĩnh viễn. Kiểm soát viêm màng bồ đào kịp thời có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tổn thương mắt lâu dài.

Bệnh võng mạc tiểu đường

Bệnh võng mạc tiểu đường là bệnh về mắt phổ biến ở người mắc bệnh tiểu đường, do tổn thương các mạch máu của võng mạc do lượng đường trong máu cao kéo dài. Tổn thương này có thể dẫn đến rò rỉ mạch máu, tích tụ dịch, thậm chí chảy máu trong mắt, góp phần gây ra đốm đen trước mắt. Người bệnh cũng nhận thấy mờ mắt, đốm đen hoặc khó nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu. Khám mắt định kỳ ở người tiểu đường rất quan trọng để phát hiện và điều trị sớm bệnh võng mạc tiểu đường.

Nhiễm trùng mắt

Một số bệnh nhiễm trùng mắt cũng có thể kích hoạt sự phát triển của đốm đen trong trường nhìn bằng cách đưa các tế bào viêm hoặc mảnh vụn vào dịch kính. Các tác nhân gây bệnh bao gồm nhiễm virus herpes simplex ảnh hưởng đến mắt, bệnh toxoplasma và nhiễm cytomegalovirus. Nhiễm trùng mắt cũng gây đỏ, đau mắt, chảy dịch hoặc nhìn mờ. Điều trị kịp thời tình trạng nhiễm trùng tiềm ẩn rất cần thiết để ngăn ngừa các biến chứng như sẹo võng mạc hoặc suy giảm thị lực vĩnh viễn.

Bong võng mạc

Bong võng mạc xảy ra khi võng mạc tách ra khỏi vị trí bình thường ở phía sau mắt. Điều này làm gián đoạn việc tiếp nhận ánh sáng và có thể nhanh chóng dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn nếu không được điều trị ngay. Hiện tượng mắt nhìn thấy đốm đen và chớp sáng thường là những dấu hiệu cảnh báo sớm, kèm gia tăng đột ngột số lượng đốm đen hoặc hiệu ứng bóng mờ trên một phần thị trường. Người bệnh có thể được phẫu thuật điều trị.

Bảo Bảo (Theo Times of India)