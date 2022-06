Mất máu do thủng cùng đồ sau quan hệ

Sau quan hệ tình dục, nữ bệnh nhân 26 tuổi tái xanh do chảy máu âm đạo, nhập viện cấp cứu tại BVĐK Tâm Anh TP HCM.

BS.CKI Hồng Văn In, Phó khoa Cấp cứu BVĐK Tâm Anh TP HCM, cho biết, bệnh nhân Triệu Hoài My (26 tuổi, ở TP HCM) nhập viện trong tình trạng ra máu âm đạo suốt nhiều tiếng đồng hồ vì tổn thương sau khi quan hệ lần đầu. Bệnh nhân mất nhiều máu, mệt lả, da tái xanh, bị tụt huyết áp. Kết quả thăm khám, siêu âm cho thấy, chị My bị rách vùng cùng đồ sau âm đạo khoảng 5 cm, đang chảy máu, đóng nhiều khối hỗn hợp như máu cục. Nếu không cấp cứu kịp thời, may vết rách, bệnh nhân có thể nguy kịch vì sốc mất máu, đau quá sức chịu đựng, nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi được cấp cứu cầm máu tạm thời, truyền dịch, bệnh nhân được các bác sĩ phẫu thuật may vết rách cùng đồ âm đạo, cầm máu an toàn.

Ê-kíp bác sĩ BVĐK Tâm Anh TP HCM phẫu thuật nội soi ổ bụng thám sát, chẩn đoán cơ quan tổn thương khi thủng cùng đồ âm đạo. Ảnh: Nguyễn Trăm

ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP HCM, phẫu thuật viên chính, cho biết: dù vết rách tại vị trí cùng đồ sau âm đạo không phạm vào mạch máu lớn nhưng người bệnh mất nhiều máu do chậm trễ đi cấp cứu khiến thời gian mất máu kéo dài suốt nhiều tiếng. Nếu như đường rách kéo sâu lên trên cổ tử cung phạm phải ngay mạch máu lớn, bệnh nhân có thể mất 800-1.000 ml máu chỉ trong 30-60 phút, dẫn đến sốc mất máu, tụt huyết áp, ngất... thậm chí tử vong do mất máu trước khi đến bệnh viện.

Sau phẫu thuật, người bệnh khỏe. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết, chị My vẫn cần đề phòng nhiễm trùng trên cơ địa thiếu máu cấp. Bệnh nhân tiếp tục được sử dụng kháng sinh, đề phòng nhiễm trùng sinh dục thứ phát.

Thận trọng khi chảy máu sau quan hệ

Theo bác sĩ Thanh Tâm, cùng đồ âm đạo là lớp mô mỏng tiếp nối giữa âm đạo, cổ tử cung, tạo thành đường vòng cung gồm cùng đồ trước, sau và hai bên (phải, trái). Cùng đồ có tác dụng đóng lại phần thấp của ổ bụng ngăn các cơ quan trong ổ bụng chậu như tử cung, ruột, bàng quang, không tụt ra bên ngoài.

Rách cùng đồ âm đạo là một trong những tình trạng cấp cứu hiếm gặp, do nhiều nguyên nhân khác nhau: quan hệ tình dục thô bạo, sử dụng dụng cụ tình dục, sai tư thế... Khi quan hệ tình dục, chị em chưa bài tiết đủ lượng dịch nhày cần thiết để bôi trơn; hay quan hệ tình dục quá sớm ở tuổi vị thành niên khi cơ quan sinh dục chưa phát triển hoàn thiện. Phụ nữ bước vào tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh thì âm đạo mất khả năng đàn hồi... cũng là những nguyên nhân dẫn đến rách cùng đồ âm đạo.

Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm khuyên phụ nữ cảnh giác với ra máu sau quan hệ tình dục. Ảnh: Nguyễn Trăm

Chấn thương ở vị trí cùng đồ âm đạo khó phát hiện nếu bác sĩ cấp cứu lẫn bác sĩ sản phụ khoa không có nhiều kinh nghiệm. Người bệnh có tâm lý e ngại, xấu hổ, có xu hướng giấu diếm hoàn cảnh xảy ra chảy máu khiến bác sĩ khó chẩn đoán bệnh và tiên lượng tổn thương các cơ quan khác có liên quan đến cơ chế chấn thương đường sinh dục. Ở trường hợp này bác sĩ sớm chẩn đoán bệnh chính xác nhờ sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, như máy siêu âm giúp xác định vết rách.

Theo bác sĩ Tâm, khi ra huyết âm đạo sau quan hệ tình dục, phụ nữ không nên tự mua thuốc uống hay chần chừ đi khám mà phải đến các cơ sở y tế uy tín, bệnh viện có bác sĩ sản phụ khoa để cấp cứu kịp thời. Người bệnh cần khai đúng sự thật gây ra tai nạn để bác sĩ chẩn đoán chính xác, chuẩn bị dụng cụ thăm khám, cầm máu, phòng mổ phù hợp, tiến hành thám sát dễ dàng.

Khi âm đạo bị rách phức tạp, đặc biệt khi bị chấn thương do quan hệ tự nhiên hay do các dụng cụ kích dục gây ra, bệnh nhân sẽ có nguy cơ để lại sẹo xơ cứng, co rút âm đạo, tạo sẹo xấu. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng quan hệ tình dục về sau.

Theo bác sĩ In, dù người bệnh là nam hay nữ bị chấn thương đường sinh dục do quan hệ tình dục thì bác sĩ điều trị phải hiểu tâm lý, tránh kỳ thị để người bệnh không giấu bệnh sẽ hợp tác tốt khi khám, điều trị. Với người bệnh, sau khi phẫu thuật may vết rách cùng đồ nên quan hệ tình dục nhẹ nhàng, tránh tổn thương lên vết rách cũ. Đồng thời, bệnh nhân nên tái khám để kiểm tra vết khâu và tình hình sức khỏe.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Nguyễn Trăm