6 sai lầm cần tránh khi đeo kính áp tròng

Đeo kính áp tròng quá lâu, cả lúc ngủ và vệ sinh kém có thể gây nhiễm trùng mắt, giảm thị lực.

Kính áp tròng có thể điều chỉnh thị lực, mang lại sự tiện lợi, tầm nhìn rõ nét mà không cần mang kính gọng. Tuy nhiên, sử dụng kính áp tròng không đúng cách có thể gây hại cho mắt. Một số biến chứng có thể xảy ra như nhiễm trùng, loét giác mạc, mất thị lực. Để bảo vệ thị lực, mỗi người nên tham khảo ý kiến của bác sĩ nhãn khoa, giữ vệ sinh và thay kính áp tròng theo khuyến cáo. Tránh những sai lầm khi sử dụng kính áp tròng cũng có vai trò quan trọng.

Đeo kính áp tròng quá lâu

Một trong những lỗi sai thường gặp nhất là đeo kính áp tròng quá thời hạn khuyến cáo. Dù là kính áp tròng dùng một lần hàng ngày, hai tuần một lần hay hàng tháng, chúng đều có hạn sử dụng rõ ràng. Mang kính áp tròng cũ hoặc quá mòn không chỉ gây khó chịu mà còn làm tăng nguy cơ tích tụ vi khuẩn, trầy xước và nhiễm trùng.

Đeo kính áp tròng trong môi trường quá khô như vùng cao hoặc không gian trong nhà có nhiệt độ cao cũng gây khó chịu, giảm oxy đến mắt. Tương tự, đeo kính áp tròng khi bơi làm tăng nguy cơ nhiễm trùng vì nước trong hồ bơi có thể tiềm ẩn các vi sinh vật gây hại.

Đeo khi ngủ

Đeo kính áp tròng khi ngủ không được khuyến khích, vì mắt nhận được ít oxy hơn và giảm trao đổi nước mắt, tạo ra môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Thói quen này có thể dẫn đến viêm giác mạc do vi khuẩn.

Vệ sinh sai cách

Đeo kính áp tròng nhưng không vệ sinh, dùng nước máy, nước không sạch hoặc dung dịch đã hết hạn để rửa có thể đưa các vi sinh vật có hại vào mắt như acanthamoeba. Đây là một loại ký sinh trùng đơn bào, có thể gây viêm giác mạc nặng, mù lòa, thậm chí viêm não do amip.

Không rửa tay, lau khô đúng cách

Dùng tay bẩn, ướt chạm vào kính áp tròng có khả năng đưa vi trùng trực tiếp vào mắt, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, kích ứng hoặc mắc các bệnh về mắt nghiêm trọng như viêm giác mạc. Rửa tay, lau khô tay kỹ lưỡng và chỉ sử dụng các dung dịch vệ sinh kính được khuyến nghị là những bước thiết yếu để duy trì thị lực khỏe mạnh, ngăn ngừa các biến chứng.

Bỏ qua vệ sinh hộp đựng kính

Kính áp tròng sạch vẫn có thể bị nhiễm bẩn nếu bảo quản trong hộp bẩn. Dung dịch cũ, bụi bẩn và môi trường ẩm thấp trở thành nơi sinh sôi của vi khuẩn. Mỗi người nên thay hộp đựng kính ba tháng một lần, ngay cả khi vệ sinh thường xuyên.