Mất cân bằng nội tiết nữ có thể gây rụng tóc

Những hormone quan trọng như androgen, estrogen, tuyến giáp, insulin có thể ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển tóc ở phụ nữ.

Dihydrotestosterone (DHT)

Đây là một hormone androgen - dẫn xuất của testosterone, vẫn tồn tại trong cơ thể nữ nhưng ở nồng độ thấp. Khi DHT dư thừa, hormone này có thể làm teo nhỏ nang tóc, rút ngắn giai đoạn phát triển và kéo dài giai đoạn rụng. Hệ quả là tóc trở nên mỏng dần, đặc biệt rõ ở vùng đỉnh đầu và dọc theo đường rẽ ngôi.

Estrogen

Hormone này giúp tóc duy trì chu kỳ tăng trưởng lâu, khiến tóc dày, dài. Chúng cũng có thể ngăn testosterone chuyển hóa thành DHT trong nang tóc. Khi nồng độ estrogen giảm, chẳng hạn như giai đoạn mãn kinh, dẫn đến tóc mỏng, rụng nhiều.

Progesterone

Nội tiết tố này điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, hỗ trợ quá trình mang thai. Giống như estrogen, progesterone ức chế quá trình chuyển hóa testosterone thành DHT. Nồng độ progesterone thấp sẽ làm tăng DHT ở da đầu, góp phần gây rụng tóc.

Cortisol

Nồng độ cortisol tăng cao khi gặp căng thẳng về cảm xúc, thể chất, gây ra một dạng rụng tóc tạm thời. Thực hành các bài tập hít thở sâu, thiền, yoga, thái cực quyền hoặc chánh niệm để hệ thần kinh thư giãn.

Hormone tuyến giáp

Tuyến giáp sản sinh ra các hormone thiết yếu cho quá trình trao đổi chất, chức năng tổng thể của cơ thể, bao gồm sức khỏe của nang tóc. Suy giáp (nồng độ hormone tuyến giáp thấp) và cường giáp (nồng độ hormone tuyến giáp cao) đều làm gián đoạn chu kỳ phát triển của tóc.

Insulin

Hormone này điều chỉnh lượng đường trong máu. Kháng insulin hoặc thiếu insulin dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao, làm tổn thương mạch máu, giảm lượng oxy, chất dinh dưỡng cung cấp cho nang tóc. Điều này có thể làm chậm sự phát triển của tóc, thúc đẩy tình trạng tóc mỏng.

Mặc dù rụng tóc do nội tiết tố không phải lúc nào cũng có thể ngăn ngừa. Song, thay đổi lối sống góp phần duy trì sức tóc.

Giảm căng thẳng: Kết hợp các hoạt động giảm căng thẳng như thiền, yoga, dành thời gian cho sở thích của bản thân, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời làm giảm mức cortisol.

Duy trì chế độ ăn uống cân bằng: Ăn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng hỗ trợ sản sinh hormone, cân bằng sức khỏe tổng thể.

Tập thể dục thường xuyên: Hoạt động thể chất góp phần điều hòa hormone như insuline, giảm căng thẳng.

Ưu tiên giấc ngủ: Cố gắng ngủ từ 7 giờ đến 8 giờ mỗi đêm hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, phục hồi sức khỏe.

Lê Nguyễn (Theo Healthline, Times of India)