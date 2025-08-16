Massage có khỏi suy giãn tĩnh mạch không?

Tôi bị suy tĩnh mạch chi dưới mức độ nhẹ, nếu massage hàng ngày có khỏi bệnh được không? (Thu Trang, Lâm Đồng)

Trả lời:

Nhiều bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch tìm đến liệu pháp massage với mong muốn khỏi bệnh mà không cần phải can thiệp ngoại khoa. Áp lực nhẹ nhàng của massage có thể xoa dịu tạm thời một số triệu chứng giãn tĩnh mạch nhưng không có tác dụng chữa lành bệnh.

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới xảy ra khi máu ở hệ thống tĩnh mạch bị ứ lại ở chân, không đi lên tĩnh mạch chủ để trở về tim như bình thường. Hậu quả là người bệnh có cảm giác nặng chân, nhức mỏi, phù chân, tê dị cảm, kiến bò, chuột rút về ban đêm... Trong những trường hợp nặng, các rối loạn tưới máu nuôi dưỡng chân có thể dẫn đến biến chứng chàm da, loét chân không lành...

Nếu thực hiện đúng cách, massage thúc đẩy lưu lượng máu hiệu quả, từ đó đưa một phần máu bị tắc nghẽn ra khỏi tĩnh mạch giãn. Điều này làm giảm đau, giảm sưng, kích thích mô xung quanh nhận được nhiều oxy và chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, massage không giúp tái lưu thông máu nên không thể chữa khỏi bệnh.

Massage thúc đẩy lưu lượng máu, giảm triệu chứng suy giãn tĩnh mạch. Ảnh được tạo bởi AI

Một số người massage không đúng cách gây tổn thương hệ tĩnh mạch, khiến bệnh trầm trọng. Tĩnh mạch bị giãn rất mỏng manh, áp lực mạnh từ xoa bóp dễ khiến chúng bị vỡ, dẫn đến chảy máu nguy hiểm. Massage cũng chống chỉ định ở người bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu. Nguyên nhân là áp lực có thể làm bong cục máu đông ở chân, khiến chúng trôi đi gây thuyên tắc mạch máu ở tim, phổi, thận... Trong một số trường hợp, massage với dầu nóng, đá nóng để giãn cơ vô tình lại làm giãn thêm tĩnh mạch ở vùng chân gây triệu chứng nặng hơn.

Điều này không có nghĩa là người bị suy giãn tĩnh mạch tuyệt đối không được massage. Để đảm bảo an toàn, bạn cần tìm đến các chuyên viên có kiến thức và kinh nghiệm, thực hiện massage đúng cách để không ảnh hưởng đến tĩnh mạch suy yếu.

Trường hợp tự massage chân tại nhà, bạn dùng lực nhẹ nhàng, không xoa bóp trực tiếp lên tĩnh mạch bị giãn, kê chân lên ngang bằng hoặc cao hơn tim để đạt hiệu quả tốt. Bạn có thể sử dụng một số loại tinh dầu như tinh dầu oải hương (giúp giảm đau và viêm), tinh dầu thông biển (giảm sưng và phù nề), tinh dầu hương thảo (thúc đẩy tuần hoàn máu). Trước khi dùng, hãy kiểm tra phản ứng của da bằng cách nhỏ vài giọt lên tay và đợi 15 phút xem da có kích ứng không.

Bên cạnh massage đúng cách, bạn nên áp dụng biện pháp hỗ trợ điều trị suy tĩnh mạch dưới đây.

Mang vớ áp lực: Loại vớ này hoạt động bằng cách kích thích cơ bắp, nhẹ nhàng đẩy máu bị tắc nghẽn về tim.

Tập thể dục: Yoga, đi bộ và bơi lội giúp tăng cường lưu thông máu mà không gây quá tải cho các tĩnh mạch suy, đồng thời phòng ngừa suy giãn ở các tĩnh mạch khỏe mạnh.

Nâng cao chân khi có thể: Tĩnh mạch phải chống lại lực kéo của trọng lực khi bạn đứng lên và di chuyển. Kê chân cao hơn tim trong vài phút, vài lần một ngày sẽ tạm thời làm giảm áp lực, đẩy máu ra khỏi tĩnh mạch bị giãn.

Nếu áp dụng các biện pháp trên mà bệnh không giảm, bạn nên đi khám để được tư vấn can thiệp ngoại khoa như chích xơ tĩnh mạch, đốt laser nội tĩnh mạch, bơm keo sinh học Venaseal. Sau khi can thiệp 2-3 tuần, bạn có thể massage chân trở lại nhằm đảm bảo lưu lượng máu ổn định, không gây quá tải cho tĩnh mạch đã điều trị.

ThS.BS.CKI Lê Chí Hiếu

Khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7