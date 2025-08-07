Mảng xơ vữa siêu nhỏ bít hẹp động mạch người béo phì

Hà NộiÔng Thành, 49 tuổi, nặng 82 kg, khó ngủ, thở dốc khi vận động, bác sĩ chẩn đoán béo phì kèm xơ vữa động mạch, hẹp một đoạn động mạch đốt sống phải.

Ông Thành cao 1,65 m, vòng eo 105 cm, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội điều trị béo phì. TS.BS Lê Bá Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì, Trưởng khoa Nội tổng hợp, ghi nhận bệnh nhân béo phì độ hai (BMI 30), mỡ nội tạng 147 cm2 (bình thường dưới 100 cm2), huyết áp cao, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu, bị nhồi máu não cách đây hai năm.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy các mảng xơ vữa siêu nhỏ gây hẹp đoạn V4 của động mạch đốt sống bên phải của bệnh nhân. Đây là mạch máu quan trọng nuôi não, khi bị hẹp có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Ở vùng cổ - hàm mặt bệnh nhân, bác sĩ phát hiện tụ dịch trong xoang hàm trái, có thể liên quan đến viêm xoang. Vùng ngực ứ nhầy trong các nhánh phế quản thùy dưới phổi phải, là dấu hiệu viêm đường hô hấp dưới. Hệ mạch vành của ông Thành xuất hiện các mảng xơ vữa gây hẹp lòng mạch ở nhiều vị trí, mức độ từ nhẹ đến trung bình (10-50%), cảnh báo nguy cơ mắc bệnh mạch vành. Thận phải có nhiều nốt mỡ ở cực trên, hẹp khoảng 30% động mạch chủ bụng.

Nhân viên y tế chuẩn bị chụp cắt lớp vi tính toàn thân cho ông Thành. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Ngọc, người bệnh béo phì độ hai, tổn thương hệ mạch toàn thân làm giảm khả năng cung cấp máu đến não và tim, tiềm ẩn nguy cơ hình thành cục máu đông gây nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Nếu không giảm cân, béo phì, thừa mỡ nội tạng thúc đẩy quá trình viêm mạn tính và xơ vữa mạch khiến các biến chứng tim mạch chuyển nặng hơn, khó kiểm soát.

Người bệnh hút thuốc lá hàng ngày, được bác sĩ khuyên nên cai thuốc lá kết hợp điều trị nội khoa với phác đồ thuốc đa mục tiêu gồm thuốc chống ngưng tập tiểu cầu nhằm ngăn chặn sự hình thành cục máu đông, thuốc giảm mỡ máu. Song song đó, ông điều trị béo phì bằng thuốc giảm cân, thuốc điều trị đái tháo đường và tăng huyết áp, tránh ảnh hưởng đến chuyển hóa.

Kết quả chụp CT của ông Thành cho thấy xơ vữa động mạch vành phải và hẹp đoạn V4 động mạch đốt sống phải. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chuyên viên dinh dưỡng xây dựng chế độ ăn cá thể hóa, giảm năng lượng dư thừa nhưng vẫn đảm bảo đủ dưỡng chất. Ông tập luyện vừa sức với thời lượng tăng dần tùy theo sự thích nghi của cơ thể.

Sau một tháng tuân thủ phác đồ, ông Thành giảm 4 kg, giảm 20 cm2 diện tích mỡ nội tạng. Ông tiếp tục duy trì phác đồ giảm cân và tái khám định kỳ để theo dõi tình trạng tổn thương mạch vành, động mạch đốt sống, kịp thời điều chỉnh thuốc phù hợp.

Minh Anh

*Tên người bệnh đã thay đổi