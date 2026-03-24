Mang thai ngoài tử cung dọa vỡ

TP HCMChị Thuận, 23 tuổi, trễ kinh hơn một tuần, xuất huyết âm đạo, đi khám phát hiện thai ngoài tử cung nguy cơ vỡ.

ThS.BS.CKII Hà Huỳnh Kim Yến, Trưởng Đơn vị Sản Phụ khoa, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết túi thai nằm ngoài tử cung, kích thước khoảng 3-4 cm. Túi thai có thể vỡ bất cứ lúc nào gây chảy máu trong ổ bụng.

Trong quá trình phẫu thuật nội soi để xử trí thai ngoài tử cung, bác sĩ Yến ghi nhận khối thai sảy qua loa vòi trứng (thoát khỏi vòi trứng), rơi vào ổ bụng, dính với tai vòi ở hố buồng trứng bên trái, gần niệu quản của người bệnh. Bác sĩ tách khối thai dính vào vùng tai vòi, hố buồng trứng trái để tránh tổn thương niệu quản. Đồng thời, bác sĩ lấy trọn khối máu tụ để tránh nguy cơ mô thai sót lại trong ổ bụng.

Khối thai phát triển tại vòi trứng gây tổn thương vòi trứng, êkíp buộc cắt ống dẫn trứng chứa khối thai. Khả năng mang thai tự nhiên của chị Thuận về sau có thể giảm do chỉ một bên ống dẫn trứng hoạt động. Toàn bộ khối thai bám vào hố buồng trứng đã được lấy trọn, sau 4 ngày, sức khỏe chị Thuận ổn định, được xuất viện.

Bác sĩ Yến (giữa) cùng êkíp phẫu thuật nội soi xử trí thai nằm ngoài tử cung cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thai ngoài tử cung xảy ra khi trứng thụ tinh làm tổ bên ngoài buồng tử cung. Đa số khối thai nằm ở đoạn kẽ, loa vòi trứng hoặc sừng tử cung, vị trí ít gặp hơn gồm vết mổ cũ, cổ tử cung, buồng trứng hoặc ổ bụng. Nếu không phát hiện sớm, khối thai vỡ gây chảy máu nhiều, nguy hiểm tính mạng. Trường hợp thai phát triển trong ổ bụng (thai ổ bụng), phẫu thuật phức tạp với nguy cơ mất nhiều máu, tổn thương cơ quan lân cận, nhiễm trùng, sót mô thai.

Yếu tố nguy cơ của thai ngoài tử cung bao gồm viêm vùng chậu, tiền sử phẫu thuật ống dẫn trứng, từng bị thai ngoài tử cung, vô sinh hoặc sử dụng biện pháp tránh thai không đúng cách.

Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản khi trễ kinh từ 5 ngày trở lên, thử thai dương tính kèm đau bụng dưới hoặc ra huyết âm đạo bất thường cần đi khám thai sớm để xác định vị trí thai, xử trí kịp thời nếu có bất thường.

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi