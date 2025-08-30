Mang thai đa ối có nên sinh mổ sớm?

Tôi đang mang thai 34 tuần nhưng bụng hay căng cứng và đau âm ỉ, gần đây đi khám thì phát hiện đa ối. Tôi có nên mổ sớm để tránh rủi ro không? (Thanh Mai, Hà Nội)

Trả lời:

Thai phụ bị đa ối nên ưu tiên sinh thường nếu không có yếu tố cần sinh mổ như tiểu đường thai kỳ, tăng huyết áp, tiền sản giật hoặc có tiền sử mổ cũ, sinh khó, thai quá lớn hoặc không thuận ngôi... Quyết định phương pháp sinh (sinh thường hay sinh mổ) dựa trên đánh giá lâm sàng cụ thể của bác sĩ.

Đa ối là tình trạng dư thừa nước ối trong xoang ối, được phân loại thành ba nhóm theo mức độ nghiêm trọng là đa ối nhẹ (AFI 25-30cm), đa ối vừa (30,1-35 cm) và đa ối nặng (≥ 35,1 cm). Đa ối thường có thể liên quan đến tình trạng đái tháo đường ở người mẹ, mang đa thai, hội chứng truyền máu song thai, bất thường giải phẫu hoặc di truyền ở thai nhi (như Down, Edwards, Patau), thiếu máu bào thai, bất đồng nhóm máu Rh, rối loạn chuyển hóa, nhiễm trùng bào thai... Đa ối thường khởi phát từ giai đoạn giữa thai kỳ bắt đầu từ tuần thai thứ 13 đến 26, sớm nhất là tuần 16 và làm tăng nguy cơ chuyển dạ sớm, vỡ ối sớm, ngôi thai bất thường, sa dây rốn, nhau bong non, băng huyết sau sinh...

Tuy nhiên, mẹ bầu bị đa ối không nên quá lo lắng vì phần lớn chỉ ở mức độ nhẹ, điều trị bảo tồn. Với thai phụ bị đa ối trung bình hoặc nặng, bác sĩ cân nhắc can thiệp phù hợp như chọc ối rút bớt nước ối hoặc dùng corticosteroids hỗ trợ trưởng thành phổi nếu có nguy cơ sinh non trước 34 tuần. Trường hợp nặng, mẹ bầu có thể khó thở hoặc không thở được, tức ngực, bụng to nhanh... bác sĩ có thể chỉ định mẹ nhập viện để được theo dõi.

Một số nguyên nhân có thể là thai phụ tiểu đường, viêm nhiễm sinh dục, dị tật đường tiêu hóa... Nếu có viêm nhiễm, thai phụ cần được khám, điều trị sớm. Mục tiêu điều trị là ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm cho thai nhi, giảm khó chịu cho mẹ. Tiên lượng thai kỳ phụ thuộc vào mức độ, nguyên nhân, trong đó đa ối nhẹ, không rõ nguyên nhân thường có tiên lượng tốt.

PGS Hồng tư vấn cho một sản phụ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi được chẩn đoán đa ối, mẹ bầu cần tuân thủ kế hoạch theo dõi thai kỳ chặt chẽ do bác sĩ chỉ định. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như khó thở, đầy bụng, táo bón, sưng phù chân tay... mẹ bầu nên đến ngay cơ sở y tế để xử trí kịp thời. Mẹ bầu nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng, giảm muối, uống đủ nước, tránh căng thẳng, tăng thời gian nghỉ ngơi. Trong một số trường hợp, thai phụ có thể cân nhắc nghỉ thai sản sớm để đảm bảo an toàn cho cả bân thân và thai nhi.

PGS.TS.BS Lưu Thị Hồng

Phó giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội