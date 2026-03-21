Mãn kinh sớm có làm tăng nguy cơ ung thư vú?

Tôi 45 tuổi, mãn kinh sớm lúc 39 tuổi. Tình trạng của tôi có làm tăng nguy cơ ung thư vú không? (Quỳnh Anh)

Trả lời:

Mãn kinh sớm là tình trạng phụ nữ không còn hành kinh trước 45 tuổi. Mãn kinh sớm là yếu tố làm giảm nguy cơ mắc ung thư vú. Bởi estrogen là hormone sinh dục nữ kích thích phân chia tế bào tuyến vú. Thời gian tiếp xúc estrogen càng lâu thì nguy cơ ung thư vú càng cao.

Khi mãn kinh, buồng trứng ngừng hoạt động, hormone estrogen suy giảm, giúp ức chế các tế bào tuyến vú, giảm khả năng đột biến, tăng sinh quá mức và phát triển thành khối u ác tính. Mãn kinh diễn ra càng sớm, tổng thời gian mô tuyến vú tiếp xúc với estrogen càng rút ngắn. Mãn kinh sớm góp phần giảm nguy cơ mắc ung thư vú nhưng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh loãng xương, mạch vành, nhồi máu cơ tim, đột quỵ... Tình trạng này thường dẫn đến thiếu hụt estrogen, gây bốc hỏa, teo âm đạo, mất ngủ, giảm chất lượng sống.

Các yếu tố nguy cơ của ung thư vú gồm gia đình có bà ngoại, mẹ, dì ruột, chị em gái... mắc bệnh; đột biến gene BRCA1/BRCA2, thừa cân béo phì, uống nhiều rượu... Bạn nên ăn uống khoa học, luyện tập thể dục thể thao, hạn chế dùng các loại hormone thay thế. Phụ nữ trên 40 tuổi dù mãn kinh sớm, vẫn cần tầm soát ung thư vú định kỳ bằng cách chụp nhũ ảnh, siêu âm, giúp phát hiện sớm mọi dấu hiệu bất thường ở giai đoạn chưa có triệu chứng.

ThS.BS.CKII Phạm Tuấn Mạnh

Khoa Ngoại Ung bướu, Trung tâm Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM