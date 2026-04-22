Mắc ung thư hắc tố cơ quan sinh dục ở tuổi 72

TP HCMBà Nương, 72 tuổi, mãn kinh 20 năm, nay xuất huyết bất thường kèm khối sùi đen ở vùng kín, bác sĩ chẩn đoán mắc u hắc tố ác tính.

Hắc tố (melanin) là sắc tố do tế bào melanocyte tạo ra, giúp tạo màu da và bảo vệ khỏi tia UV. Nếu các tế bào này tăng sinh mất kiểm soát có thể dẫn đến ung thư hắc tố. BS.CKI Ừng Quốc Thường, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết u hắc tố ác tính âm hộ - âm đạo chiếm 1-3% trường hợp u hắc tố ở phụ nữ. Bệnh dễ bị bỏ sót do triệu chứng ban đầu không điển hình. Trường hợp bà Nương phát hiện khối sùi nhỏ, nghĩ viêm, sau đó tổn thương lớn nhanh, chảy máu, sẫm màu.

Bà Nương được sinh thiết xác định ung thư hắc tố, siêu âm hạch, chụp MRI vùng chậu, CT ngực bụng để đánh giá giai đoạn bệnh. Sau đó, êkíp sẽ phẫu thuật cắt rộng khối u kết hợp sinh thiết hạch lính gác. Nếu có di căn hạch hoặc nguy cơ tái phát cao, bác sĩ Sản Phụ khoa và Ung thư sẽ cân nhắc điều trị liệu pháp miễn dịch. Trường hợp bệnh tiến triển hoặc di căn xa cần dùng thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch.

Bác sĩ Thường cắt khối sùi lấy mẫu sinh thiết cho bà Nương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư âm hộ gồm nhiều thể bệnh như ung thư biểu mô tế bào vảy, ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô tế bào đáy, u hắc tố ác tính và sarcoma. Trong đó, u hắc tố ít gặp có xu hướng tiến triển nhanh và tiên lượng kém hơn. Tỷ lệ sống sau 5 năm của u hắc tố âm hộ khoảng 40-50%, thấp hơn đáng kể so với khoảng 90% u hắc tố ở da, theo bác sĩ Thường.

Tổn thương do u hắc tố ở âm hộ âm đạo có thể biểu hiện dưới nhiều dạng màu sắc khác nhau như đen, xanh lam, xám, hồng hoặc trắng, đôi khi giống nốt ruồi hoặc khối sùi bất thường. Nguyên nhân chính xác của bệnh vẫn chưa được xác định rõ.

Bác sĩ Thường khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ, đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như xuất huyết âm đạo bất thường đặc biệt là sau mãn kinh, khối u hoặc sùi vùng âm hộ, tổn thương sắc tố thay đổi kích thước hoặc màu sắc, khí hư bất thường hoặc tiểu khó...

Tuệ Diễm

*Tên người bệnh đã được thay đổi