Mắc thủy đậu khi mang thai gây biến chứng gì?

Thai phụ mắc thủy đậu có ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ, em bé không? Bệnh gây biến chứng gì? (Ba Hoàng, Hà Nội)

Trả lời:

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 10-20% phụ nữ mang thai mắc thủy đậu có thể bị viêm phổi, nguy cơ tử vong chiếm 45%. Người bệnh cũng có thể gặp biến chứng khác như viêm gan cấp, viêm cầu thận, viêm cơ tim, viêm não - màng não hoặc nhiễm trùng da thứ phát.

Bác sĩ khoa Nội Tổng hợp đang khám cho một thai phụ mắc thủy đậu. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Mức độ nguy hiểm tùy thuộc vào thời điểm nhiễm bệnh trong thai kỳ. Ở đầu và giữa thai kỳ (tuần 8-20) thai nhi có nguy cơ mắc hội chứng thủy đậu bẩm sinh. Trẻ sinh ra dễ bị dị tật chi (teo cơ, chi ngắn), tổn thương mắt (sẹo giác mạc, đục thủy tinh thể), tổn thương hệ thần kinh (teo não, đầu nhỏ), sẹo da hoặc chậm phát triển. Nếu người mẹ mắc thủy đậu ở giai đoạn cuối thai kỳ thì trong vòng 5 ngày trước sinh hoặc 2 ngày sau sinh, trẻ có nguy cơ cao bị thủy đậu chu sinh, nguy cơ tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Nếu thai phụ chưa từng mắc thủy đậu hoặc chưa tiêm vaccine, khi có tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh, cần thông báo cho bác sĩ ngay. Bác sĩ chẩn đoán dựa vào triệu chứng lâm sàng như sốt, phát ban, mụn nước, có thể chỉ định xét nghiệm kháng thể IgM trong máu hoặc PCR tìm virus trong dịch nốt phỏng.

Trong vòng 24-72 giờ đầu sau khởi phát bệnh, thai phụ có thể được chỉ định dùng thuốc kháng virus giúp rút ngắn thời gian mắc bệnh và làm giảm mức độ nghiêm trọng. Nếu có dấu hiệu viêm phổi, người bệnh cần siêu âm phổi màng phổi, chụp X-quang ngực (có mặc áo chì bảo hộ) và theo dõi sát tình trạng hô hấp. Thai phụ nên nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng, sử dụng thuốc hạ sốt an toàn (paracetamol), vệ sinh da sạch sẽ và tránh gãi làm vỡ nốt phỏng.

Vaccine thủy đậu là biện pháp phòng ngừa chủ động và hiệu quả, được khuyến cáo tiêm trước khi mang thai. Thời tiết giao mùa thu - đông là thời điểm thuận lợi bùng phát thủy đậu. Phụ nữ mang thai cần hạn chế tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh, tránh tụ tập nơi đông người.

Bác sĩ Đàm Thị Thanh Tâm

Khoa Nội Tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội