Mắc nhiều bệnh làm sao có con?

Tôi 39 tuổi, bị ứ dịch tắc hai vòi trứng, u xơ tử cung, suy tuyến giáp, thụ tinh ống nghiệm chuyển phôi ba lần thất bại.

Nhiều bệnh chồng chéo có phải là nguyên nhân khó có con, thất bại làm tổ sau chuyển phôi không? (Lê Hương, TP HCM)

Trả lời:

Tắc vòi trứng hay ống dẫn trứng là yếu tố chiếm khoảng 25-30% trường hợp vô sinh ở phụ nữ. Đây là tình trạng dịch tồn tại lâu trong vòi trứng dẫn đến chít hẹp, ngăn cản trứng và tinh trùng gặp nhau để thụ thai. Ngay cả khi điều trị thụ tinh ống nghiệm, nếu không giải quyết dứt điểm, chất dịch có thể chảy ngược vào tử cung gây độc cho phôi, giảm tỷ lệ đậu thai.

U xơ tử cung là bệnh thường gặp, ước tính ảnh hưởng đến 25% phụ nữ, tùy mức độ, vị trí, kích thước. Ở vị trí dưới niêm mạc, u xơ ảnh hưởng đến chức năng của tử cung, khả năng tưới máu và có thể khiến phôi thai khó làm tổ, tăng nguy cơ sẩy thai.

Bạn mắc thêm bệnh tuyến giáp, có khả năng đậu thai kém, tăng tỷ lệ thai lưu. Cùng lúc mắc ba bệnh có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và giảm tỷ lệ đậu thai ngay cả khi thực hiện thụ tinh ống nghiệm.

Bạn cũng lớn tuổi. Phụ nữ sau 35 tuổi thường khó có thai bởi giảm số lượng trứng tốt, phần lớn trứng còn lại có nguy cơ bất thường. Do đó, tỷ lệ thai bất thường, thai lưu, sảy thai, thất bại làm tổ tăng khoảng 2-5% so với độ tuổi trẻ. Những trường hợp gần 40 tuổi như bạn, tỷ lệ thai bất thường cao hơn khoảng 5-10 lần so với nhóm trẻ. Điều này đồng nghĩa điều trị thụ tinh ống nghiệm có tỷ lệ thất bại cao hơn.

BS.CKI Phan Ngọc Quý tư vấn phác đồ điều trị cho người bệnh. Ảnh minh họa: Trịnh Mai

Tại Hệ thống Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVF Tâm Anh), các bác sĩ khám và điều trị cho khá nhiều trường hợp lớn tuổi như bạn. Hầu hết mắc nhiều bệnh lý ở cơ quan sinh sản, bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tuyến giáp, ung thư... và nhiều lần điều trị thất bại trước đó. Khi tiếp nhận, các sĩ khám toàn diện sức khỏe của vợ và chồng, tùy tình trạng sẽ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Để tránh dự trữ buồng trứng cạn kiệt, vợ chồng bạn có thể được kích thích buồng trứng, chọc hút, tạo phôi trước. Phôi được nuôi cấy trong hệ thống tủ nuôi cấy động học trang bị camera quan sát liên tục, tích hợp trí tuệ nhân tạo. Các điều kiện về độ ẩm, ánh sáng, độ pH được kiểm soát nghiêm ngặt giúp cải thiện chất lượng phôi, quan sát được những phôi phát triển bất thường, chọn được phôi chất lượng tốt. Phôi được trữ đông để kịp thời bảo tồn khả năng có con cho bạn.

Các bác sĩ hội chẩn xây dựng phác đồ điều trị ổn định các bệnh lý về tuyến giáp, tình trạng u xơ tử cung. Với ứ dịch vòi trứng, bác sĩ có thể phẫu thuật thắt hoặc cắt vòi trứng để chặn đường về của dịch. Sau các can thiệp, tỷ lệ IVF thành công cao hơn.

BS.CKI Phan Ngọc Quý

Hệ thống Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh