Mắc hội chứng ít gặp do biến chứng sỏi mật

TP HCMBà Mai, 71 tuổi, bị đau bụng, sốt nhẹ, nôn ói, bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng Mirizzi do biến chứng sỏi túi mật nhiều năm không điều trị.

Ngày 30/12, BS.CKII Võ Ngọc Bích, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết hội chứng Mirizzi ít gặp, tỷ lệ khoảng 2,5% số người cắt bỏ túi mật, thường được chẩn đoán khi thực hiện phẫu thuật sỏi mật. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) của bà Mai cho thấy túi mật căng, biểu hiện viêm nhẹ. Bác sĩ chẩn đoán bà Mai bị viêm túi mật, cần phẫu thuật sớm để phòng ngừa biến chứng.

Bà vừa trải qua cuộc phẫu thuật do gãy xương đùi cả hai chân. Hiện bà mắc nhiều bệnh nền như tim mạch, thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, thuyên tắc phổi mạn tính, trào ngược dạ dày - thực quản nên phải ngưng dùng thuốc điều trị một ngày trước khi phẫu thuật.

Bác sĩ Ngọc Bích đánh giá đây là ca phẫu thuật khó do túi mật viêm dày, căng, bên trong chứa đầy sỏi và mủ trắng đục, phễu túi mật, ống cổ túi mật dính sát vào ống mật chủ, viêm nhiều, khó phân biệt ranh giới. Do đó, quá trình phẫu thuật gỡ dính khó khăn phải cẩn trọng từng bước, bóc tách từ từ, cắt phạm hoặc nhận diện nhầm, gây tổn thương đường mật, ống dẫn mật. Gỡ dính xong, bác sĩ kẹp cắt ống túi mật bằng clip (kẹp kim loại giúp cầm máu, vá vết cắt).

Bác sĩ Bích (bên phải ngoài cùng) phẫu thuật nội soi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau hai ngày phẫu thuật, bà Mai không còn đau bụng, có thể ăn uống bình thường. Cổ túi mật và ống túi mật thường có cấu tạo hẹp nên dễ kẹt sỏi. Khi sỏi kẹt lâu ngày gây tắc nghẽn đường mật, giãn túi mật, dày thành và viêm túi mật cấp.

Hội chứng Mirizzi có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như ứ mật, mật trào ngược vào gan, viêm đường mật, viêm phúc mạc mật do rò mật. Bệnh cũng có thể gây vàng da, vàng mắt do bilirubin từ mật ứ đọng tích tụ trong đường mật do đường mật bị tắc nghẽn bởi sỏi. Kém hấp thu do mật không thể chảy vào ruột non, ngăn cản quá trình phân hủy protein và hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể.

Theo bác sĩ Bích, cách phòng ngừa hội chứng Mirizzi tốt nhất là khám sức khỏe định kỳ, phát hiện và điều trị sớm bệnh sỏi túi mật. Người bệnh sỏi túi mật nên đi khám ngay khi có triệu chứng bất thường, cần điều trị tích cực để ngăn diễn tiến thành hội chứng Mirizzi. Song song, người bệnh cần duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao vì dễ gây sỏi mật.

Quyên Phan