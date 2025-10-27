Mắc cùng lúc u túi mật và buồng trứng

TP HCMChị Thanh, 29 tuổi, có khối u buồng trứng trái, tổn thương dạng polyp ở đáy túi mật, được bác sĩ mổ nội soi "2 trong 1".

TS.BS Nguyễn Thị Yến Thu, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, tư vấn bệnh nhân cắt túi mật kích thước 80x60x40 mm kèm bóc u buồng trứng 12x20 mm trong một cuộc mổ. Ca phẫu thuật "2 trong 1" giúp người bệnh giảm đau, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian nằm viện.

BS.CKII Võ Ngọc Bích, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, đưa dụng cụ nội soi vào ổ bụng, kiểm tra thấy vỏ túi mật mỏng, căng, dọa vỡ. Êkíp kẹp cắt túi mật khỏi gan, bên trong có polyp nhưng chưa xâm lấn thanh mạc. Sau đó, bác sĩ Yến Thu phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng trái, bảo tồn các mô lành để duy trì chức năng buồng trứng.

Bác sĩ Yến Thu (giữa) và Phúc (trái) phẫu thuật bóc u buồng trứng sau cắt túi mật. Ảnh: Tuệ Diễm

Bên trong u buồng trứng chứa chất bã, da đầu, tóc. Bác sĩ Yến Thu cho biết đây là u quái buồng trứng, thường lành tính phát triển từ tế bào mầm, có thể chứa cấu trúc ngoại bì (tóc, tuyến mồ hôi, răng, mô não), cấu trúc trung bì (sợi cơ, sụn, xương, mô mỡ), cấu trúc nội bì (mô tuyến giáp, hô hấp, tiêu hóa). U quái buồng trứng thường gặp ở phụ nữ 20-30 tuổi, nguyên nhân do đột biến tế bào mầm, rối loạn nội tiết. Một số yếu tố tăng nguy cơ hình thành u bao gồm mang thai, hút thuốc lá, sử dụng thuốc nội tiết.

U quái buồng trứng thường không gây triệu chứng ban đầu. Tùy thuộc kích thước, vị trí, tốc độ phát triển của khối u, dấu hiệu bao gồm đau bụng dưới, tức bụng, bụng to bất thường, táo bón, khó tiêu, tiểu nhiều lần, tiểu khó, rối loạn kinh nguyệt, đau lưng, đau khi quan hệ tình dục... Trường hợp nghiêm trọng, u quái gây sốt, mệt mỏi, đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn do khối u bị xoắn, vỡ.

Polyp túi mật là sự phát triển bất thường của mô, nhô ra khỏi niêm mạc bên trong túi mật. Polyp dễ hình thành hơn nếu quá trình phân hủy chất béo không diễn ra thuận lợi. Đa phần polyp túi mật có bản chất lành tính nhưng khoảng 5% có thể tiến triển ung thư. Nguyên nhân hình thành polyp túi mật vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, một số yếu tố có liên quan gồm chức năng gan kém, nồng độ đường máu, mỡ máu cao, béo phì, thói quen ăn uống không điều độ, nhiễm virus viêm gan...

Sau khi cắt bỏ túi mật, người bệnh có thể bị rối loạn tiêu hóa gây đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu... trong thời gian đầu. Tuy nhiên, triệu chứng này thường hết trong thời gian ngắn.

Tuệ Diễm

*Tên người bệnh đã được thay đổi