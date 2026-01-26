Mắc cùng lúc ba bệnh phụ khoa sau mãn kinh

TP HCMBà Thuận, 60 tuổi, đi khám phụ khoa hậu mãn kinh, bác sĩ chẩn đoán u nang buồng trứng, u xơ và lạc nội mạc tử cung, chỉ định phẫu thuật "3 trong 1".

Bà Thuận bị tăng huyết áp từ 3 tháng trước nên đi khám sức khỏe tổng quát và tầm soát bệnh phụ khoa định kỳ. Kết quả siêu âm phụ khoa cho thấy tử cung có u xơ kèm khối u lạc nội mạc, u nang bên phải và trái kích thước lần lượt 5x4x4 cm, 2x2x3 cm. Bác sĩ tư vấn theo dõi thêm.

Gần đây, bà Thuận bị xuất huyết tử cung bất thường sau mãn kinh, kèm nội mạc tử cung phát triển dày trên 10 mm dù đã mãn kinh. Sinh thiết nội mạc tử cung tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận tăng sinh kèm bất thường tế bào.

TS.BS Nguyễn Thị Yến Thu, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tăng sinh nội mạc tử cung thường xảy ra do cơ thể sản xuất estrogen quá mức nhưng thiếu hụt progesterone. Nếu rụng trứng không xảy ra, progesterone không được sản sinh, lớp niêm mạc sẽ không bị tróc ra. Các tế bào tạo lớp niêm mạc tích tụ lại với nhau và trở nên bất thường. Khi không được điều trị đúng, kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành ung thư.

Ở phụ nữ sau mãn kinh, lượng hormone giảm mạnh, bệnh lý phụ thuộc nội tiết như u xơ tử cung, u nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung ít xuất hiện hoặc thoái triển (tự biến mất). Bác sĩ Yến Thu cho rằng bà Thuận cùng lúc mắc nhiều bệnh có thể do rối loạn nội tiết tuổi mãn kinh hoặc bệnh tồn tại từ trước nhưng phát triển chậm, nay được phát hiện khi khám sức khỏe.

Bác sĩ tư vấn bà Thuận phẫu thuật cắt tử cung và hai buồng trứng điều trị bệnh. Sau mổ, xét nghiệm mẫu u cho kết quả lành tính. Hậu phẫu, bà hồi phục tốt, ăn uống bình thường và xuất viện sau 5 ngày.

Bác sĩ Thu (giữa) phẫu thuật cắt tử cung và hai vòi trứng cho bà Thuận. Ảnh: Tuệ Diễm

Bác sĩ Yến Thu cho hay phẫu thuật cắt tử cung và hai phần phụ cho phụ nữ đã mãn kinh là giải pháp triệt để, phòng ngừa tái phát các bệnh lý ở tử cung. Phương pháp này được bác sĩ xem xét chỉ định khi chảy máu âm đạo bất thường sau mãn kinh, nhiều khối u phụ khoa, có dấu hiệu nghi ngờ ác tính qua kết quả (siêu âm, MRI hoặc xét nghiệm CA-125), gia đình có tiền sử ung thư vú, buồng trứng...

Phụ nữ có nhiều bệnh phụ khoa, xuất hiện nhiều khối u tại các cơ quan sinh sản khác nhau, không có nghĩa sẽ mắc ung thư. Khoảng 90% khối u phụ khoa lành tính, chỉ 5-10% có nguy cơ ác tính. Bác sĩ điều trị cá thể hóa tùy loại u, độ tuổi, triệu chứng. Nếu u lành tính, kích thước nhỏ, chưa gây triệu chứng, người bệnh cần kiểm tra định kỳ mỗi 6 tháng, sử dụng thuốc điều chỉnh nội tiết tố nữ. Trường hợp u to, gây chèn ép hoặc có nguy cơ ác tính, bác sĩ chỉ định phẫu thuật bóc u hoặc cắt tử cung và phần phụ.

Phụ nữ dù đã mãn kinh vẫn cần khám phụ khoa định kỳ 6-12 tháng một lần. Nếu có các dấu hiệu bất thường như ra huyết âm đạo, đau vùng chậu, bụng to nhanh hoặc mệt mỏi, sụt cân, đau lưng không rõ nguyên nhân, cần đi khám ngay.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi