Mắc bệnh tuyến giáp có thể trẻ hóa vùng cổ bằng laser không?

Tôi có u tuyến giáp lành tính, khám và theo dõi định kỳ. Tôi muốn trẻ hóa vùng da cổ bị chùng nhăn bằng phương pháp laser thì có ảnh hưởng không? (Thu Phương, Hà Nội)

Trả lời:

Vùng cổ là vị trí chứa tuyến giáp, đồng thời cũng là khu vực thường được can thiệp trong nhiều liệu pháp thẩm mỹ, bao gồm laser trẻ hóa. Công nghệ laser sử dụng bước sóng chuyên biệt để kích thích sản sinh collagen, cải thiện cấu trúc da, làm đều màu và giảm nếp nhăn.

Nếu mắc bệnh tuyến giáp, chị cần được bác sĩ khám và đánh giá kỹ trước khi thực hiện laser trẻ hóa vùng cổ. Tia laser dù không trực tiếp tác động vào mô tuyến giáp, song nhiệt sinh ra tại vùng da xung quanh có thể kích thích cục bộ, làm gia tăng tình trạng viêm hoặc kích hoạt hoạt động tuyến giáp.

Chị nên kiểm tra tình trạng bệnh tại chuyên khoa nội tiết và da liễu, đặc biệt nếu đang sử dụng thuốc điều trị như levothyroxin hoặc thuốc kháng giáp, cần đảm bảo hormone đã ổn định ít nhất vài tháng. Tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ có thể chỉ định laser vùng cổ bằng mức năng lượng phù hợp hoặc chống chỉ định liệu pháp này.

Laser trẻ hóa da cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các trường hợp không nên thực hiện laser tại vùng cổ như mắc bệnh lý tuyến giáp cấp tính hoặc chưa ổn định, cường giáp chưa kiểm soát; tuyến giáp to, nhạy cảm hoặc có biểu hiện viêm cấp, tiền sử ung thư tuyến giáp. Người có khối u tuyến giáp, bướu nhân hoặc đang theo dõi ung thư tuyến giáp chưa xác định tính chất cũng chống chỉ định dùng phương pháp này. Bởi laser có thể cản trở việc theo dõi tiến triển các bệnh lý và ảnh hưởng đến mô lân cận.

Người bệnh suy giáp, viêm tuyến giáp Hashimoto hoặc cường giáp đã ổn định, các chỉ số hormone trong giới hạn cho phép và tuyến giáp không còn nhạy cảm, có thể thực hiện laser trẻ hóa vùng cổ dưới sự đánh giá, hướng dẫn chặt chẽ của bác sĩ. Tuy nhiên, cần tránh các loại laser phát nhiệt sâu, năng lượng mạnh như CO2 Fractional. Bác sĩ có thể cân nhắc các công nghệ nhẹ nhàng hơn như Nd:YAG hoặc RF (sóng radio) ở mức năng lượng thấp nhằm giảm tối đa nguy cơ tác động lên mô tuyến giáp.

Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể tránh laser vùng chính giữa cổ (vị trí của tuyến giáp) để giảm rủi ro, chiếu laser hoặc sóng RF chủ yếu ở hai bên cổ hoặc đường viền hàm. Sau liệu trình, nếu xuất hiện các dấu hiệu như sưng đau kéo dài, cảm giác bứt rứt, hồi hộp, tim đập nhanh, người bệnh cần tái khám nội tiết để loại trừ nguy cơ tái phát bệnh tuyến giáp. Ngoài làm đẹp bằng laser còn có các phương pháp trẻ hóa vùng cổ an toàn như chăm sóc da chuyên sâu bằng dưỡng chất hoặc tiêm meso, RF vi điểm, Thermage (RF đơn cực)...

Chị nên đến cơ sở y tế hoặc thẩm mỹ viện có bác sĩ chuyên môn, trang thiết bị rõ nguồn gốc để làm đẹp an toàn, hiệu quả, tránh biến chứng.

ThS.BS Quách Thu Trang

Khoa Da liễu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội