Mắc bệnh gout từ tuổi 16 do biến chứng béo phì

TP HCMBình 25 tuổi, sau 9 năm bị gout nay bệnh nặng hơn, các khớp ngón chân sưng đau, bác sĩ chẩn đoán gout do biến chứng béo phì.

Bình là một trong số ít người mắc bệnh gout ở tuổi 16. Theo BS.CKI Phạm Thị Thu Hà, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, thông thường bệnh gout xảy ra ở tuổi 30-60 trong đó 95% là nam giới. Cơn gout cấp tính đầu tiên thường xuất hiện ở lứa tuổi 35-55, ít khi trước 25 tuổi hoặc sau 65 tuổi.

Một trong những yếu tố dẫn đến bệnh gout ở người trẻ là thừa cân béo phì, theo bác sĩ Hà. Khi ấy trọng lượng cơ thể tăng dồn áp lực lên khớp kích thích các phản ứng viêm. Ngoài ra, tình trạng tăng axit uric trong máu do thừa cân béo phì dẫn đến bệnh gout, điển hình là các cơn đau do viêm sưng khớp.

Chưa kể, người béo phì có xu hướng thích ăn thực phẩm giàu calo và purin như thịt đỏ, thịt chế biến sẵn. Các chất này được phân hủy thành nhiều axit uric. Cơ thể tích tụ mỡ thừa kích thích enzyme xanthine oxidase - enzyme quan trọng trong sản xuất acid uric, làm tăng nguy cơ mắc bệnh gout.

Bình thừa cân từ nhỏ, năm 16 tuổi nặng hơn 90 kg xuất hiện các triệu chứng gout như khớp ngón chân sưng tấy, đau nhức. Suốt 9 năm qua Bình uống thuốc trị gout và tập thể dục. Tháng trước, anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám trong tình trạng nặng 95 kg, cao 1,67 m, béo phì ở mức cao nhất kèm rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ độ ba, bệnh gout tiến triển.

Bác sĩ Hà tư vấn phác đồ kết hợp điều trị béo phì và gout cho anh Bình. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Hà xây dựng liệu trình giảm cân kết hợp điều trị gout cho Bình. Về nguyên tắc, bệnh nhân giảm 5-10% cân nặng sẽ giảm nồng độ axit uric trong máu, cải thiện chức năng thận, ngăn viêm nhiễm và các đợt gout bùng phát.

Bình tuân thủ chỉ định dùng thuốc, hạn chế thịt đỏ và thực phẩm chứa nhiều purine, hình thành thói quen đi xe đạp mỗi ngày. Lúc đầu anh chỉ đạp xe chặng ngắn gần nhà, dần dần anh đi được những chặng dài hơn, nghỉ khi cảm giác chân mỏi để tránh áp lực lên xương khớp.

Sau hơn một tháng, đến bệnh viện tái khám, Bình giảm 10 kg, các khớp ngón chân gần như không sưng tấy. Anh không còn phải chịu những cơn đau bùng phát do gout, đi bộ hoặc đạp xe trong thời gian dài. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số axit uric của Bình 7.2 mg/dL, gần giới hạn bình thường (chỉ số bình thường ở nam giới là 3.4-7.0 mg/dL). Bình tiếp tục phác đồ giảm cân với mục tiêu giảm 20 kg trong thời gian tới.

Đức Hạnh