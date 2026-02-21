Mắc bệnh gan có nên ăn trứng?

Tôi bị men gan cao và rất thích ăn trứng. Ăn trứng có ảnh hưởng đến men gan không, mỗi tuần có thể ăn bao nhiêu quả? (Quốc Cường, TP HCM)

Trả lời:

Tăng men gan là dấu hiệu cho thấy gan đang bị tổn thương hoặc chịu áp lực chuyển hóa, thường liên quan đến gan nhiễm mỡ, virus gây viêm gan, chế độ ăn và sinh hoạt thiếu khoa học hoặc uống nhiều rượu bia. Nếu được sử dụng đúng cách, với lượng hợp lý, trứng không trực tiếp làm men gan tăng.

Trứng cung cấp protein chất lượng cao, cần thiết cho quá trình tái tạo, phục hồi tế bào gan. Lòng trắng trứng gần như không chứa chất béo và cholesterol, cung cấp khoảng 3,5-4 g protein mỗi quả, phù hợp cho người đang có men gan cao. Lòng đỏ chứa khoảng 180-200 mg cholesterol cùng lecithin, các vitamin tan trong dầu, có lợi về dinh dưỡng nhưng cần kiểm soát lượng tiêu thụ để tránh tạo áp lực khiến gan phải hoạt động quá mức.

Người khỏe mạnh nên ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày, tối đa 7-8 quả mỗi tuần và ưu tiên lòng trắng. Người mỡ máu cao dùng 3-4 quả mỗi tuần, hạn chế lòng đỏ. Người mắc các bệnh về gan nên ăn 2-3 quả trong một tuần, ưu tiên lòng trắng.

Trứng cung cấp nhiều dưỡng chất và protein chất lượng cao có lợi cho người bệnh gan. Ảnh: Đình Diệu

Bạn nên ưu tiên trứng luộc hoặc hấp, hạn chế trứng chiên rán nhiều dầu mỡ. Không nên ăn trứng sống hoặc chưa chín kỹ để phòng nguy cơ nhiễm khuẩn, nhất là khi chức năng gan đang suy giảm. Người bệnh có thể sử dụng trứng gà, trứng cút, hạn chế trứng vịt vì chứa nhiều lòng đỏ và cholesterol hơn.

Ăn trứng quá nhiều có thể làm tăng mỡ máu khiến gan phải tăng hoạt động chuyển hóa. Do đó, người bệnh gan cần kết hợp chế độ ăn hợp lý, hạn chế rượu bia, sinh hoạt điều độ, vận động thường xuyên và theo dõi men gan định kỳ để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Bạn có thể bổ sung thường xuyên các tinh chất thiên nhiên Wasabia và S. Marianum có tác dụng điều hòa hoạt động của tế bào kupffer, hạn chế các yếu tố gây viêm làm tổn thương tế bào gan, hỗ trợ hạ men gan.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM