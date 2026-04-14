Mắc ba bệnh lý, vô sinh ở tuổi 24

Hà NộiChị Ngân, 24 tuổi, buồng trứng đa nang, tăng prolactin máu và tắc vòi tử cung khiến mất hoàn toàn khả năng thụ thai tự nhiên.

BS.CKII Cao Tuấn Anh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, cho biết bệnh nhân cùng lúc đối mặt với hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) gây rối loạn phóng noãn và tình trạng tăng prolactin máu. Đây là một dạng rối loạn nội tiết tố gây ức chế hormone giải phóng gonadotropin (GnRH), trực tiếp làm giảm bài tiết FSH và LH - hai hormone thiết yếu để kích thích buồng trứng phát triển.

Bên cạnh đó, vòi tử cung trái của người bệnh tắc hoàn toàn và giãn nhẹ, vòi tử cung phải thông hạn chế. Sự kết hợp giữa rối loạn nội tiết (ngăn trứng rụng) và tổn thương thực thể (ngăn cản đường đi của tinh trùng và phôi) khiến khả năng thụ thai tự nhiên của bệnh nhân gần như bằng không.

Bác sĩ IVF Tâm Anh đang chuẩn bị chuyển phôi cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phẫu thuật thông vòi trứng có tỷ lệ thành công thấp và dễ để lại sẹo trên nền bệnh nhân đa nang. Bác sĩ Tuấn Anh chỉ định vợ chồng chị Ngân thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) ngay nhằm tận dụng chất lượng noãn ở tuổi 24, trước khi các bệnh lý xấu hơn, tăng nguy cơ suy giảm dự trữ buồng trứng.

Êkíp kiểm soát nồng độ prolactin máu nhằm ổn định môi trường nội tiết và tối ưu hóa quy trình tạo phôi để đạt hiệu quả thụ thai. Chị Ngân được kê phác đồ thuốc kích thích buồng trứng cá thể hóa với liều lượng tối giản, tránh nguy cơ quá kích buồng trứng. Kết quả thu được 21 noãn, chuyển ngay vào phòng Lab ISO 5 vô khuẩn để IVF và nuôi cấy, tạo ra 7 phôi ngày 5 chất lượng cao.

Sau khi chuẩn bị niêm mạc tử cung đạt độ dày tiêu chuẩn, bác sĩ chỉ định chuyển duy nhất một phôi đơn vào buồng tử cung. Chị Ngân đậu thai ngay.

Ở những tuần thai cuối, siêu âm phát hiện chị Ngân mắc biến chứng dây rốn bám màng, rủi ro tử vong thai nhi do đứt mạch máu tiền đạo có thể lên đến hơn 50%, bác sĩ Tuấn Anh cho biết. Êkíp Trung tâm Sản phụ khoa quyết định mổ lấy thai chủ động. Con trai chị Ngân chào đời khỏe mạnh nặng 2,7 kg.

Bác sĩ Tuấn Anh khuyến cáo các cặp đôi nên khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân để sớm phát hiện bất thường và điều trị để có con. Vợ chồng sau một năm kết hôn không có thai cũng nên đi khám toàn diện, can thiệp kịp thời nếu mắc đa bệnh lý.

Hoa Lê

*Tên của nhân vật đã được thay đổi